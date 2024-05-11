吳釗燮：視台海和平穩定為國際議題 才能守護現狀
（中央社記者吳昇鴻台北11日電）中俄宣布建立「無上限合作夥伴關係」，外交部長吳釗燮表示，民主聯盟的團結更顯重要，保護烏克蘭具重要意義，保衛台灣也同樣攸關世界，台灣是國際社會負責任的成員，唯有將台海和平穩定視為國際議題才能守護穩定現狀。
外交部今天發布新聞稿表示，吳釗燮接受「外交事務」（Foreign Affairs）期刊邀稿，以「捍衛烏克蘭即是捍衛台灣：世界民主國家的命運緊密交織」為題撰文。
吳釗燮表示，民主國家團結支持烏克蘭，對嚇阻威權政權冒進至為關鍵，呼籲全球民主國家正視台海和平穩定對全球的重要性。
談及中國向俄羅斯提供支持、兩國建立「無上限合作夥伴關係」，吳釗燮指出，民主聯盟的團結合作更顯重要；民主國家必須維持對烏克蘭的軍事、經濟及人道援助，台灣也對美國國會日前決議持續軍援烏克蘭表示歡迎。
他說明，正如保護烏克蘭對全球具重要意義，保衛台灣也同樣攸關世界。台灣安全的價值不僅在經濟，也是地緣戰略問題，維持台海現狀對維護美國的聯盟體系、區域平衡及禁止核武擴散至為重要。若地緣戰略情勢轉變有利中國威權擴張，全世界未來都將蒙受其害。
吳釗燮強調，台灣持續強化自我防禦已有明顯進展。台灣是國際社會負責任的成員，維持兩岸現狀的立場不會改變，但唯有將台海和平穩定視為國際議題，才能守護穩定現狀。澳洲、日本和美國之間的三邊安全關係已行之有年，加上「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）及其他新興安全架構可為區域穩定奠立重要基石。
台美21世紀貿易倡議是什麼？
台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。
倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。
CPTPP 小百科
- 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
- 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
- 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。英國已獲准加入。
- 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效。
資料來源：經濟部國際貿易局
聯合國大會第2758號決議
決議全文：
大會決議
2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利
大會，
回顧聯合國憲章的原則，
考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，
承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一，
決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。
1971年10月25日，
第1976次全體會議
資料來源：聯合國
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。