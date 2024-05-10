回顧6年外長工作 吳釗燮：面對中國壓力不能退縮

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（中央社記者吳昇鴻台北10日電）外交部長吳釗燮將回任國安會秘書長，他回顧6年外長任內最大成就感，是讓外交部人員看到部長不用感到害怕，讓部內人際溝通更有效率；他強調，面對中國認知作戰及打壓，外交人員的反應要即時，遇到不合理壓力，不能退縮。

吳釗燮接受電視節目訪問，受訪內容今天晚間播出。談及歐洲國家近年挺台力道增加，訪團來台人數上升，吳釗燮說，例如斯洛伐克、波蘭、瑞典、丹麥等國家，對台灣逐漸敞開大門，願意抵擋來自中國的壓力，讓台灣的聲音在當地展現出來，對台灣來說是很重要成就。

吳釗燮表示，曾經有國家邀請台灣的駐外代表參與活動，當地中國使館認為台灣不能發聲，但因為友好國家的政治人物了解到台灣是朋友，沒有讓中國無理取鬧，最後中國選擇離席，這樣的事情顯示，若是碰到不合理的壓力，絕對不能退縮。

他也對未來外交人員給出建議，當面對中國頻繁透過認知作戰、企圖干預台灣社會，外交人員的反應要快速且即時，才能有效掌握動態，避免受到影響及衝擊，且外交人員只要想到對的事情、就要講出來，對的事情、就要去做。

節目主持人追問「中國哪匹戰狼最討人厭」，吳釗燮點名屢次發表戰狼言論掀起外交風波的中國駐法國大使盧沙野，並打趣地說，盧沙野其實對台灣貢獻多，因為盧沙野的作為，讓法國與台灣的關係得以更進一步。

吳釗燮說，台灣已經變成在世界閃亮發光的國家，各國談到台灣時，都表達重視台海和平穩定是全球安全和繁榮不可或缺的一環，就像總統蔡英文說過，國際已經上架台灣、要讓世界看到台灣，越來越多國際政要也對台灣展現支持。

他分享，美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台時，直接稱他的英文名字「Joseph」，顯示彼此有著非常緊密、熟悉的友誼，也代表裴洛西的友台立場相當堅實。

談及過去6年外長任內最大成就感，吳釗燮認為，是讓外交部人員看到部長不用感到害怕，他的個性不會拐彎抹角，到外交部工作後，希望打破長幼尊卑等風格文化。

他舉例，外交部曾有專屬部長使用的電梯，但他到任後移除這項習慣，讓外交部人員都能搭乘，風格的改變也讓部內人與人之間的互動與溝通，更省時、有效率。（編輯：林克倫）1130510