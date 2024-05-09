吳釗燮：中國滲透2台灣邦交國 有隱憂但短期不會生變

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（中央社記者吳昇鴻台北9日電）外交部長吳釗燮將轉任國安會秘書長，有關邦交國情形，他今天表示，邦交目前都沒有問題，但看到中國一些作為確實感到憂心，並透露中國鎖定2個台灣邦交國長期滲透製造內部動亂，對台灣邦交長期是隱憂，但短期內不會生變。

外交部長吳釗燮上午接受廣播節目專訪透露，雖然先前面對邦交國斷交壓力，但每次總統叫他繼續擔任外交部長，就必須扛起壓力，他都會口頭向總統請示是否該負起責任，幾次都被慰留並被告知「錯不在我」。

吳釗燮提及，例如曾有國家開口要60億美元，有些國家沒有公開金額，而有公開金額的，例如宏都拉斯白紙黑字寫信索取數十億美元，還說不用幫忙蓋醫院，只要給錢，這些都是不能給他們的，也是對納稅人負責任的表現。

吳釗燮指出，最近固定檢視邦交情形，邦交目前都沒有問題，但看到中國一些作為確實感到憂心，例如有一個長期在動亂之下的邦交國，需要聯合國協助，台灣也投入很多資源幫忙重建，該國知道台灣的投入也表示感謝，而一個國家長期陷入動盪，甚至陷入內亂，目前邦交沒有問題，但還是會有些擔心。另外，還有一個邦交國，中國長期滲透該國極端左派分子，不斷製造內部紛擾都會造成長期隱憂，但短期之內，邦交不會有問題。

吳釗燮強調，外交人員在海外奮戰，期待民眾給外交人員多點安慰或鼓勵，外交部也會與美國、日本、加拿大等理念相近國家合作，開拓提升更好關係。（編輯：張若瑤）1130509