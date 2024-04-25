卸世界最難當工作 非典型外長吳釗燮轉幕後操盤國安

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）擔任外交部長6年多的吳釗燮，將回鍋出任國安會秘書長，其豐富國際經驗與人脈將成最大資產，不僅參與對美高階軍售會談可無縫接軌，他熟稔區域安全局勢，也有助從更高格局規劃台灣戰略。

吳釗燮擁有美國政治學碩、博士學位，曾在母校政治大學任教，是民進黨內少數「學而優則仕」相當成功的案例，他在民進黨歷屆總統任內都獲重用。

在前總統陳水扁時期，吳釗燮曾任陸委會主委、駐美代表；在蔡總統任內擔任國安會秘書長、總統府秘書長，並從2018年2月起擔任外交部長，任期超過6年，是近20年來「撐最久」的外長。

前總統陳水扁任命的前外長陳唐山、黃志芳，平均任期1至2年多，前總統馬英九任命的3位職業外交官歐鴻鍊、楊進添、林永樂，任期平均1到3年。蔡總統2016年任命的首位外長李大維，任期也不到2年。

吳釗燮在這個被外媒形容為「全世界最難當」的台灣外長工作屹立不搖，剛好碰到2018年美中貿易戰開打後，美中競爭加劇，2020年中國隱匿武漢肺炎造成全球疫情擴散，2022年俄羅斯侵略烏克蘭，一波波浪潮使「反中」、「反威權擴張」成為國際關鍵字，也將台灣推向捍衛民主的最前沿。

此時吳釗燮的「非典型」外長風格讓他在國際受到高度矚目，有別於傳統外長的溫良恭儉讓，或滿口外交辭令，吳釗燮擅用直白語言，左嗆俄羅斯與中國的邪惡軸心，右拉民主同盟搏感情，儼然台灣「民主悍將」活招牌。

吳釗燮英文流利、敢言有梗，使他在國際媒體能見度極高，根據外交部統計，吳釗燮從2018年上任到2023年底，已做了近300場國際媒體專訪或茶敘，隨著兩岸緊張情勢升高，近兩年國際媒體專訪他的次數，都達到2021年的2倍。

不過吳釗燮極少接受國內媒體專訪，反而喜歡透過社群網路發聲。他週末常透過外交部官方帳號，發布以英文縮寫JW署名的「個人推文」，許多是向中國嗆聲的辛辣發言。例如為凸顯中國政府說謊，吳釗燮會在推文打趣「乾脆說月亮也屬於中國！」讓不少網友大讚「外交部撿到槍」。

在對外關係方面，吳釗燮任內最著力推動的面向之一是台美關係。他見證了近年台美關係的新高峰，包括迎來睽違25年的美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，啟動台美21世紀貿易倡議，及促使美國國會推動多項挺台法案、消除雙重課稅等。

有趣的是，吳釗燮也曾親身體驗過台美關係最低潮的時刻。他曾透露，他2007年擔任駐美代表時，見證台美關係「跌落谷底」，他當時赴任第2週與美方高層會談，一見面就直接被美方開罵「洗臉」。

除加深美日關係，吳釗燮也是開拓者，見證台灣與中東歐關係大幅進展，包括與捷克、立陶宛成為「麻吉」，並持續推動新南向政策互動。

不過在吳釗燮任內，台灣國際環境受中國加倍壓迫，邦交數字跌至僅剩12國，吳任內共失去多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、諾魯等8個邦交國。

面對在野黨不斷扣上「斷交部長」封號，吳釗燮起初多次被黨內傳言可能撐不下去，但他逐漸化守勢為攻勢，公布友邦要求不合理金援的內幕，及中國各種卑鄙挖角手段，借力使力將壓力推回中國，反把斷交議題從個人政治包袱，變成台灣在國際場域控訴中國的「相罵本」。

在外交部內，吳釗燮活潑的領導風格頗受年輕世代喜愛，他曾自豪表示，他上任後致力打破外交部「僚氣」，還自創名言「外交官要kui-de-ble（能被虧），才能credible（被信賴）」。

卸下外長重擔，吳釗燮從站在風尖浪口的外交戰將，轉任神隱大內、運籌帷幄的國安會秘書長，年屆70歲的他如何將過去豐富經驗轉為能量，在新職「從心所欲不逾矩」，將是最大挑戰。（編輯：林淑媛）1130425