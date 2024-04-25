鄭文燦接海基會董事長 從政重視兩岸事務被視為綠營知中派

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（中央社記者賴于榛台北25日電）行政院副院長鄭文燦過去從政經歷有不少和對岸打交道的機會，被視為民進黨「知中派」，加上他形象溫和，這次內定海基會董事長，被視為新政府對中國釋出善意。

出身野百合學運世代的 鄭文燦 柯文哲小檔案 政黨：無

出生：48年次

現職：台北市長 看更多 關閉 ，今年57歲，是民進黨內最活躍的中生代之一，足智多謀的他黨政歷練豐富，早已躋身接班梯隊。

2006年蘇貞昌首次擔任行政院長時，鄭文燦出任新聞局長，成為最年輕內閣成員；蘇貞昌2度擔任行政院長後，鄭文燦回鍋政院升任副院長。

總統蔡英文2020年連任成功時，總統當選人賴清德與鄭文燦都被視為挑戰2024總統大位的熱門人選，鄭文燦甚至一度被外界封為「大阿哥」、「東宮太子」，政治行情看漲。

鄭文燦歷練完整，在每個角色都展現能耐。在桃園，是肯蹲點、肯承擔的選舉戰將，成功拿下桃園市。市長任內勤於走訪基層，藍綠都買單，讓他在2018年執政黨大勢不佳時，依然成功連任。

轉入中央，他的柔軟身段一覽無遺，剛上任就親電六都市長邀請列席行政院會，後續幾個關鍵爭議都由他開會協調，找出解方，像是消防權益修法、護理人員夜班獎勵差距縮至新台幣100元內，以及延長桃園航空城先建後遷期程，還有桃園捷運棕線、台中捷運藍線的核定。上述，都有他推了關鍵一把的身影，化解基層護理、消防人員罷工危機，也消弭中央地方爭端。

鄭文燦從政過程中，接觸不少兩岸事務，曾擔任海基會副秘書長、民進黨中國事務委員發言人，擔任行政院新聞局長期間，負責處理兩岸新聞與文教交流，並自2018年3月起出任中華港澳之友協會會長迄今。

擔任桃園市長期間，市府也設立「桃園市政府兩岸事務小組」，他親自擔任召集人，時任副市長的現任陸委會主委邱太三擔任副召集人，相當重視兩岸交流。如今內定出掌海基會，被賦予協助兩岸融冰的期待。

過往仕途被看好的鄭文燦，儘管在新政府未能在第一線衝鋒陷陣，但他在政治路上也並非一路順遂，最後都能逆勢上揚，接任海基會董事長後，他仍被看好進可攻退可守，是綠營內不可忽視的實力派人物。（編輯：翟思嘉）1130425