賴清德入選百大影響力人物 涉外人士：國家的成就

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（中央社記者葉素萍台北17日電）總統當選人賴清德獲選為時代雜誌公布的2024年百大最具影響力人物，涉外人士今天從3個面向分析意涵指出，賴清德入選不只代表個人榮譽，更是整個國家的成就。

涉外人士表示，賴清德以準總統之姿榮獲肯定入選其中，本年國際領袖方面，除了賴清德外，也包括波蘭及義大利總理，以及菲律賓新任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），此舉象徵賴清德將延續總統蔡英文過去8年的國際關注，有能力進而強化台灣的國際合作。

該人士以3個面向分析賴清德入選時代雜誌百大影響力人物的意涵。首先，推薦文章由美國前共和黨總統參選人、前駐中國及駐俄羅斯大使、前猶他州長洪博培（Jon Huntsman）撰寫，洪博培推薦賴清德，並以台灣候任總統作為稱呼（Taiwan's next President），彰顯賴清德在美國政界的支持也相同跨越政黨政治。

涉外人士說，選舉期間賴清德承諾選民將帶領台灣走向世界，而入選百大影響力人物也彰顯他將能延續蔡總統的國際聲量，讓國際社會持續關注台灣的民主與台海安全。賴清德選前提出「四大和平支柱行動方案」，受到國內外一致肯定，未來賴清德如何在瞬息萬變的國際局勢中，因應地緣政治持續穩健帶領台灣走向世界，各界至關期待。

涉外人士說，在國內政治議題上，時代雜誌選擇持續顯示出民進黨與國民黨的核心差異，包括前總統馬英九近日訪中行程，以及國民黨立法院總召傅崐萁將率團赴中，這都是國民黨與國際脫節、傾向中國的具體象徵。

該人士強調，賴清德的入選不只代表個人榮譽，更是整個國家的成就。賴清德以準總統之姿獲選，國際社會期待他將在蔡英文8年執政基礎上，開創新局，同時更代表全體人民共同維持區域穩定、走向民主繁榮的努力，受到國際社會的肯定與關注。

另外，國防安全研究院執行長陳明祺也分析，賴清德入選百大風雲榜有三大意義。第一，在個人方面，賴清德是一位傑出的政治人物。第二，在產業方面，台灣的半導體產業，在全球供應鏈處於關鍵地位，扮演舉足輕重角色，因此「台灣選出什麼樣的候選人，不是台灣的問題，而是全球性的問題。」

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第三，在國家層次，陳明祺說，台灣的確受到國際社會的重視與肯定，面對中國強大的威脅挑戰，對於國家主權、民主生活方式構成重大威脅，台灣也在這樣的原因之下受到舉世關注。

陳明祺認為，賴清德以準總統之姿，在520就職前入選百大人物，其中也包含國際社會對賴清德、對台灣的期許與重視，期望台灣面對地緣政治的瞬息萬變，能在賴清德開創新局的帶領下，持續以穩健步伐，站在前線守護民主、面對挑戰。（編輯：蘇龍麒）1130417