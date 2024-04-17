賴清德獲選時代百大人物 府：國際肯定台灣民主成就

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（中央社記者賴于榛台北17日電）美國「時代雜誌」（Time）將副總統暨總統當選人賴清德列為2024年百大最具影響力人物，總統府表示，文中稱賴清德為「台灣未來總統」，代表國際肯定台灣民眾努力達成的民主成就。

總統府發言人林聿禪晚間透過媒體群組表示，時代雜誌將賴副總統列為2024年百大最具影響力人物（Time 100 Most Influential People），感謝美國前駐中國及駐俄羅斯大使、前猶他州長洪博培（Jon Huntsman）的推薦撰文，以及其長期對台灣的支持。

林聿禪表示，時代雜誌評選賴清德為年度百大最有影響力人物之一，並邀請美國重量級政要推薦，並以「台灣未來總統」（Taiwan’s next President）作為介紹，這是國際社會對台灣民眾所共同努力達成的民主成就，給予重要的肯定。

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林聿禪說，時代雜誌每年發表百大影響力人物名單，2020年總統蔡英文也入選，當時推薦文由美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）撰寫。而今年度百大人物國際領袖名單，除了賴清德外，也包括波蘭及義大利總理，以及菲律賓新任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

林聿禪表示，賴副總統未來將承擔捍衛台灣民主、與理念相近國家共同維持區域和平穩定及繁榮發展的重大責任，並將以解決問題的態度、信賴的精神，持續團結國家，帶領台灣穩健向前走，為民眾創造更多福祉。（編輯：楊凱翔）1130417