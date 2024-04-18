獲選時代雜誌百大影響力人物 賴清德：捍衛民主團結守護國家

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（中央社記者溫貴香台北18日電）總統當選人賴清德登上美國時代雜誌的2024年百大影響人物。賴清德今天表示，他會以解決問題的態度、彼此信任的精神，持續捍衛台灣民主，團結守護這個美麗的國家。

準總統賴清德今天在臉書與社群平台發文表示，昨天晚上，美國「時代雜誌」TIME公布2024年百大影響人物（The 100 Most Influential People of 2024）。他很榮幸能獲選其中，也特別感謝美國猶他州前州長洪博培（Jon Huntsman）的專文推薦。

他說，2024是世界關鍵的一年。全球有64個國家、涵蓋 49%的選民進行改選。台灣作為今年最重要、最關鍵的選舉之一，寫下了民主的新頁，也再一次告訴全世界：「台灣等於民主，民主就等於台灣」。這是所有台灣人共同成就的驕傲。

他表示，本次與他同期入選的有波蘭及義大利總理，以及菲律賓新任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），也有大家非常熟悉的「台南人之子」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。

賴副總統表示，台灣位處新電腦革命、AI革命、新工業革命的中心位置。未來不論哪個領域，台灣的一舉一動，都將重新定義世界。台灣已經成為影響全世界的關鍵支點，守護世界的繁榮與幸福，將會是台灣責無旁貸的使命與責任。

他指出，現在，是屬於台灣的時代；這也是全體台灣人共同寫下，一個充滿希望、無所畏懼的時代。他會以解決問題的態度、彼此信任的精神，持續捍衛台灣民主，團結守護這個美麗的國家。

他強調，台灣將以穩健、堅定、自信的步伐，扛起時代的責任與挑戰。未來，一起大步向前。

民進黨國際部主任李問也在臉書發文表示，這不僅是對副總統個人的肯定，也是對台灣民主的肯定，顯示國際社會高度關注台灣，將台灣視為亞洲民主的代表性國家。

李問說，時代雜誌特別請洪博培撰文介紹賴清德，洪博培是知名的「亞洲通」，早期曾以摩門傳教士的身份居住台灣，不僅中文流利，還曾經擔任美國駐中國大使以及駐俄羅斯大使。

他說，洪博培專文推薦賴清德，顯示美國政界對賴清德具備高接受度、更是表達正面評價。洪博培的文章中更強調，當今世界局勢正瀕臨劇變，台灣的決策將影響亞洲民主的未來。

李問說，在國際媒體眼中，賴副總統宛如肩負「世界的重量」。國際社會已經注意到，台灣從威權到民主的轉型難得可貴，而台海的情勢更將左右世界民主政治的發展。這也提醒台灣社會，台灣因為自由民主的價值而獲得國際支持，台灣要持續以自信、穩健的步伐前進，繼續和民主世界的夥伴併肩齊行。（編輯：翟思嘉）1130418