紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台 蔡總統16日接見

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（中央社記者葉素萍台北15日電）總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎紐西蘭國會跨黨派友台小組來台訪問，總統蔡英文將於16日上午，在總統府內接見訪問團。

林聿禪向媒體說明，訪團此行由紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團團長穆尼（Joseph Mooney）議員、友台小組共同主席李瑞（Ingrid Leary）議員率團。

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林聿禪指出，近年來，印太區域的地緣政治與經濟面臨諸多挑戰，台海安全與全球和平與繁榮息息相關，更為當前國際社會高度重視的議題；感謝紐西蘭副總理兼外長皮特斯（Winston Peters）上月，向中國外長王毅表達對南海及台海緊張情勢的關切，以及在2月1日首屆「紐澳外長及防長聯席會議」（ANZMIN）聯合聲明重申台海和平穩定重要性。

林聿禪表示，台灣與紐西蘭共享民主、自由及法治等普世價值，更互為重要的貿易夥伴，自2013年簽訂「台紐經貿合作協定」（ANZTEC）後，兩國經貿投資日益密切；期盼未來兩國持續深化各領域友好關係，共同為印太區域的和平穩定及繁榮貢獻力量。（編輯：林克倫）1130415