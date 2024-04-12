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520就職國宴 選定台南福爾摩沙遊艇飯店舉行

2024/4/12 17:57（4/12 18:23 更新）
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第16任總統當選人賴清德（左）與副總統當選人蕭美琴（右）1月13日合體出席國際記者會。（中央社檔案照片）
第16任總統當選人賴清德（左）與副總統當選人蕭美琴（右）1月13日合體出席國際記者會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北12日電）總統府今天說，第16任總統副總統交接小組近期舉行籌備會議，討論就職典禮前後儀典安排、慶祝大會及國宴表演活動規劃，並確定國宴地點選在台南市福爾摩沙遊艇飯店舉辦，期盼「越在地、越國際」。

總統府發言人林聿禪今天透過媒體群組表示，第16任總統副總統交接小組於近期召開籌備會議，由總統府秘書長林佳龍與副總統當選人蕭美琴主持，會中除討論各項業務交接外，也就520就職慶典相關事宜進行規劃討論。

林聿禪說，會中針對就職典禮前後儀典安排、慶祝大會及國宴表演活動規劃、外賓與僑胞接待參與事宜，就職典禮舉辦期間的周邊交通動線規劃進行討論，其中慶祝大會及國宴表演活動將由中華文化總會規劃籌備，並且確定此次國宴地點選在台南市福爾摩沙遊艇飯店舉辦。

林聿禪表示，國宴地點選在台南舉辦，主要是正副總統當選人與台南的淵源，並且今年適逢台南400相關活動，「越在地、越國際」，希望透過相關的規劃，讓參與國宴的外賓與友人，體驗台南府城的文化淵源與在地風俗，進而展現台灣多元文化的魅力，以及富饒厚實的軟實力。（編輯：林興盟）1130412

台南福爾摩沙遊艇飯店外觀。（圖取自facebook.com/FormosaYachtResort）
台南福爾摩沙遊艇飯店外觀。（圖取自facebook.com/FormosaYachtResort）
#台南市
#林聿禪
#總統府
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