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和勝堂12年1次王船祭 黃偉哲為台南400祈福

2024/3/10 18:38（3/10 18:51 更新）
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台南市和勝堂每逢生肖龍年都會舉辦啟建王獻大典，10日進行王船開光出廠遶境活動，台南市長黃偉哲（中右）等人受邀出席。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月10日
台南市和勝堂每逢生肖龍年都會舉辦啟建王獻大典，10日進行王船開光出廠遶境活動，台南市長黃偉哲（中右）等人受邀出席。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月10日
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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市和勝堂每逢生肖龍年舉辦啟建王獻大典，今天進行王船開光出廠遶境，吸引大批民眾圍觀，台南市長黃偉哲受邀出席祈安大典，透過落錠安座儀式，祈求今年台南400順利成功。

黃偉哲致詞表示，和勝堂王獻大典是今年台南地區首艘出航王船，不僅代表府城百年廟宇歷史意義，更延續傳統文化習俗精神，將台南在地宗教民俗信仰發揚光大，也期盼藉此讓更多人認識台南獨有且珍貴宗教人文，希望台南400首艘出航王船一帆風順，整年台南400系列活動一錠（定）成功。

和勝堂提供資料指出，今年王獻大典活動適逢台南400，而台南開端又與「船」有緊緊相繫歷史脈絡，代表府城這片土地開墾重要象徵，因此期望透過以舊城區代表性王船祭典響應台南400。

和勝堂指出，今天所有科儀皆由堂內黑頭小法主持，以此協助神祇辦理王獻大典，且代天巡狩王船寶艦透過紙糊藝師王明賢巧手，經歷長達3個月時間完成，期許將地方民俗文化特色發揚光大。

和勝堂長24尺王船今天在市區進行「陸上行舟」遶境，吸引大批人潮，預計於4月6日在漁光島進行壓軸「送王」燒王船儀式。（編輯：黃世雅）1130310

#黃偉哲
#台南400
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