國安人事吳釗燮掌國安會 林佳龍外長顧立雄防長

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北25日電）總統當選人賴清德今天公布第6波新內閣與國安人事，外交部長 吳釗燮 吳釗燮小檔案 生日：1954年10月31日

學歷：美國俄亥俄州立大學政治學博士、美國密蘇里大學政治學碩士、政治大學政治學系學士

經歷：外交部長、總統府秘書長、國家安全會議秘書長、民進黨秘書長、民進黨政策委員會執行長、民進黨駐美國代表、駐美國代表、 行政院 大陸委員會主任委員、總統府副秘書長



看更多 關閉 回任國安會秘書長，總統府秘書長 林佳龍 林佳龍小檔案 生日：1964年2月13日

學歷：美國耶魯大學政治學博士、美國耶魯大學政治學碩士與人文哲學碩士、國立台灣大學政治學碩士

經歷：總統府秘書長、 外交部無任所大使、 交通部長、台中市長、立法委員、行政院新聞局長、 總統府副秘書長、 國安會議諮詢委員、國大代表、民進黨中央黨部秘書長 看更多 關閉 接外交部長，國安會秘書長 顧立雄 顧立雄小檔案 生日：1958年10月31日

學歷：美國紐約大學法學碩士、國立台灣大學法學院法律學系

經歷：國安會秘書長、金管會主委、黨產會主委、立法委員、萬國法律事務所資深合夥律師、台灣人權促進會會長、民間司法改革基金會董事長、台灣法學會理事長、中華民國律師公會全國聯合會理事長、台北律師公會理事長 看更多 關閉 轉任國防部長。他說，他的國安團隊有3特色，包括有專業又有經驗、有默契又能合作、以國家為己任。

賴清德新任內閣、國安首長人事第6場發布會今天舉行，賴清德親自公布。前屏東縣長 潘孟安 潘孟安小檔案 生日：1963年8月15日

學歷：台灣大學國家發展研究所碩士、高雄師範大學成人教育研究所碩士

經歷：屏東縣長、民進黨立法院黨團書記長與幹事長、民進黨中央執行委員、立法委員、屏東縣議員、 屏東縣車城鄉鄉民代表 看更多 關閉 接總統府秘書長、外交部長吳釗燮回任國安會秘書長，總統府秘書長林佳龍轉任外交部長，國安會秘書長顧立雄轉任國防部長。

行政院副院長 鄭文燦 鄭文燦小檔案 生日：1967年7月6日

學歷：台灣大學社會系學士

經歷：行政院副院長、桃園市長、中華港澳之友協會會長、海基會副秘書長、行政院發言人、新聞局局長 看更多 關閉 規劃接海基會董事長，海基會副董事長兼秘書長 邱垂正 邱垂正小檔案 生日：1965年12月10日

學歷：台灣師範大學政治學研究所博士、台灣大學國家發展研究所碩士、東吳大學政治系學士

經歷：海基會副董事長兼秘書長、財團法人臺灣智庫顧問、桃園市政府兩岸小組顧問、行政院大陸委員會副主任委員、行政院大陸委員會簡任機要秘書、立法院國會助理、 財團法人臺港經濟文化合作策進會代理董事長 看更多 關閉 轉任陸委會主委，國安會諮委 嚴德發 嚴德發小檔案 生日：1952年11月14日

學歷：陸軍官校44期裝甲科1975年班、三軍大學陸軍學院1986年班、三軍大學戰爭學院1990年班

經歷：國家安全會議諮詢委員、陸軍第八軍團指揮部指揮官、國防部陸軍司令部副司令、國防部參謀本部副參謀總長、國防部參謀本部副參謀總長兼執行官、國防部軍備副部長、國防部陸軍司令部司令、國防部參謀本部參謀總長、國家安全會議秘書長、國防部長 看更多 關閉 轉任退輔會主委，國安局長 蔡明彥 蔡明彥小檔案 生日：1967年6月7日

學歷：英國倫敦大學戰爭研究博士、淡江大學法學碩士、東吳大學政治學學士

經歷：國安局長、外交部政務次長、駐歐盟兼駐比利時大使、國家安全會議副秘書長、行政院大陸委員會諮詢委員、財團法人海峽交流基金會顧問、美國國務院傅爾布萊特訪問學者 看更多 關閉 留任。

賴清德一一介紹人選，他說，潘孟安是紅色鋼鐵人，從基層做起，進入國會，是五星級縣長，未來接任總統府秘書長，要善用折衝能力，協助推動國政；吳釗燮的國安經歷無人能出其右，現在是外交部長，曾任總統府秘書長、副秘書長、國安會秘書長、駐美代表、陸委會主委，經歷所有國安職務，在國家關鍵時刻，他邀請吳釗燮回來擔任國安會秘書長，協助推動國安會業務。

至於內定外交部長林佳龍，賴清德說，林佳龍是台大政治系、耶魯政治學博士，曾任國安會諮委、立委、台中市長、交通部長、總統府秘書長，外交是內政的延伸， 林佳龍不僅擁有國安外交的歷練，也有豐富內政的經驗，他相信林佳龍出任外交部長可以開拓外交空間，展現內政行政能力，讓外交工作更上層樓。

賴清德說，內定國防部長顧立雄進入政府前是知名律師，是法庭上常勝軍，陪同許多民主運動人士走過許多歲月，在所有人意料之外接金管會主委、國安會秘書長，更令人驚豔的是，每個工作都做得很好，著眼未來國防工作，不但是國防業務，還兼具國安、外交、全民國防與社會溝通，顧立雄是國防部長不二人選，他寄予厚望。

賴清德表示，國安局長蔡明彥續任，其國安歷練豐富，包括，國安會副秘書長、國安會諮委、駐歐盟代表，國安局長任內發揮專長，成功發揮外交專長與國際社會進行合作，希望未來得到蔡明彥協助在國安做得更好。

賴清德說，內定陸委會主委邱垂正過去的表現有目共睹，任何人評論都是「理性、務實、負責任」，相信邱垂正未來能穩健推動工作。

至於海基會董事長規劃人選是鄭文燦，賴清德說，鄭文燦是大家的好朋友、野百合學運領袖，歷練完整豐富，鄭文燦也深入基層，擔任過議員、二任桃園市長，都是五星級表現，在行政院副院長任內協助院長陳建仁跨部會整合協調，發揮相當大功能。

賴清德說，兩岸目前情勢較特殊，他請鄭文燦任海基會董事長，希望善用其協調工作與過去的經驗，推動兩岸情勢，往好的方向、正面的方向發展。

另外，賴清德說，內定退輔會主委嚴德發一生戎馬、保家衛國、功在國家，蔡總統任內接任參謀總長、國防部長、國安會諮詢委員，國防專業、軍人本色，相當負責任，邀其擔任退撫會主委，照顧退輔弟兄，給最好的生活照顧。（編輯：蘇志宗）1130425