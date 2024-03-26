NGS生物資料目的外使用 健保署允雙重把關

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）健保給付次世代基因定序（NGS）今年5月1日起上路，檢驗結果需回傳，學研目的外使用隱私受關注。健保署長石崇良表示，基因資料敏感，告知同意程序至關重要，採雙重把關機制。

治療癌症的新興標靶藥物或免疫療法，多須透過生物標記檢測尋找基因突變作為治療標的。健保署同意給付，納入19種癌NGS檢測，每人每癌別終生給付1次，使用定額給付方式，保留市場彈性，患者可差額自費，預估每年可受惠約2萬人，預算規模約新台幣3億元。

石崇良今天出席記者會說明，將要求醫院將檢測結果上傳至健保資料庫；於檢測給付時請病人簽署同意書，存放至國家級人體生物資料庫。透過蒐集病人治療結果，參考真實世界證據結果，調整給付範圍，建立資料庫，結合AI判讀與臨床諮詢機制，提升癌症治療成效。

前瞻性收集病人完整臨床數據，外界擔憂基因資料使用與隱私等人權議題衝突。石崇良表示，基於健保善盡管理義務，對於昂貴檢查需評估給付效應、品質監測等，病人接受健保給付的檢查需配合上傳檢驗結果至健保資料庫，便於健保稽核，「這是健保本於法律授權需要。」

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石崇良說，基因資料敏感，醫院需要充分告知，病人在知情的情況下，可以選擇自費檢查，檢查資料就不會上傳到健保資料庫。若資料未來開放學研使用，如開發新檢測方法、新藥效益研究等，規劃按照人體生物資料庫管理條例，取得病人同意才開放目的外使用。

石崇良表示，NGS檢驗資料有健保資料庫使用告知、目的外使用告知，雙重把關，確保民眾權利。「目的外使用程序還需要再一點時間規劃」，預計需要5月以後才能提供法律文件告知範本，在目的外使用開放前，民眾NGS檢驗資料僅健保用途。（編輯：李亨山）1130326