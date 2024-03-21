健保給付次世代基因定序 癌友每年2萬人受惠

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）攸關癌症精準治療的次世代基因定序（NGS）檢測，健保署今天同意給付，納入19種癌，每人每癌別終生給付1次，最快今年5月實施，預估每年可受惠約2萬人，預算規模約新台幣3億。

治療癌症的新興標靶藥物或免疫療法，多須透過生物標記檢測尋找基因突變作為治療標的。衛生福利部中央健康保險署舉行藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，今天同意NGS檢測納入給付，下週預告新增支付標準。

健保納給付NGS適用19種癌，包含非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌／輸卵管癌／原發性腹膜癌、大腸直腸癌、攝護腺癌、泌尿道上皮癌、肝內膽管癌、黑色素瘤、腸胃道間質瘤、甲狀腺癌、甲狀腺髓質癌、胰臟癌、NTRK基因融合實體腫瘤、胃癌、及5種血液腫瘤。

健保署長石崇良今天晚間接受媒體聯訪時表示，共擬會原則同意按照健保署提案版本，未來不同癌別的NGS檢測支付條件都不相同，需依據專家會議討論指引執行，列出詳細支付標準規定，如使用時機與基本位點等。

石崇良說，共擬會決議的NGS採3種定額給付模式，第1種BRCA-1與BRCA-2基因，基因片段較長，採獨立給付，給付健保點值1萬點；第2種是各癌別最基本基因位點小於100個基因的小套組，給付2萬點；第3種100個以上基因位點大套組，給付3萬點。

因為現行NGS檢測方法多元，成本各不相同，檢測基因數多寡也會影響價格，健保考量是首次給付NGS，決定使用定額給付方式，保留市場彈性，患者可差額自費。石崇良日前曾說明，比如執行要價5萬元的80至90個基因檢測，健保給付2萬元，病人自付差額3萬元。

日前專家會議指出，部分腫瘤可採單基因檢測，如黑色素瘤、大腸癌、腸胃道間質瘤、泌尿道上皮癌等，健保署採取單基因檢測給付，也增加患者可選擇項目。

石崇良說，提出NGS檢測健保申報的醫療院所，包含區域級以上醫院或有癌症診療品質認證醫院，執行檢驗單位必須通過衛福部核准列冊。（編輯：陳清芳）1130321