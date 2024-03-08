取消SMA健保給付條件 石崇良允諾不動安全準備金

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）健保署專家會議同意取消SMA罕病藥物給付限制，不以運動功能為門檻，將挹注38億元，外界憂健保罕藥專款財源不足，恐以安全準備金支應，健保署長石崇良今天承諾絕對不會動用。

衛生福利部113年度健保總額金額為新台幣8755.35億元，罕藥專款預算共有105億元，若未來全台所有脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者、約400人皆可使用健保藥物治療，健保將須挹注38億元，外界質疑93%罕藥專款使用在過去早已在健保給付範圍的藥物，SMA藥物財源規劃不明。

專家會議同意治療SMA背針與口服藥物擴大健保給付，每人每年約700萬元藥費，預計新增250多人受惠。衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天下午出席乳癌新藥給付記者會，會前接受媒體聯訪表示，因為SMA藥物使用人數增加，接下來還會與廠商議價，盼藥費有調整空間。

石崇良表示，基於商業考量，健保署和藥廠之間有承諾不會發布真正的使用價格，民眾在檯面上看到的都是支付價，「實際花費沒有用掉那麼多」，所以預算實際運用狀況與檯面上價格中間有落差，目前罕病用藥預算還算足夠。

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針對罕藥預算不足，恐動用安全準備金，造成民眾所繳的保費可能面臨調漲的顧慮，石崇良表示，開放所有SMA患者使用擁有健保給付的藥物新制上路，目前仍在預算容納範圍，只會動用專案費用，絕對不會使用到安全準備金。

「健保安全準備金」，依據健保法規定，最低安全水位以1個月為基準，像是家裡為了應急需要準備的周轉金，通常家裡應急的周轉金額度可能需要能因應家裡2至3個月的開銷。（編輯：陳政偉）1130308