蔡明彥續任國安局長 深化國際情報交流

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（中央社記者吳書緯台北25日電）國安局長蔡明彥520後續任，學界出身的他2023年初接任國安局長，對外即時掌握各項國際情報，續任可望加深台灣與各國合作，擴大國際支持台海和平穩定的基礎。

蔡明彥 蔡明彥小檔案 生日：1967年6月7日

學歷：英國倫敦大學戰爭研究博士、淡江大學法學碩士、東吳大學政治學學士

經歷：國安局長、外交部政務次長、駐歐盟兼駐比利時大使、國家安全會議副秘書長、行政院大陸委員會諮詢委員、財團法人海峽交流基金會顧問、美國國務院傅爾布萊特訪問學者 看更多 關閉 1967年出生，畢業於英國倫敦大學國王學院戰爭研究所博士班，曾服務於台灣綜合研究院，之後赴國立中興大學國際政治研究所執教，並擔任所長；進入政界後曾歷練國安會副秘書長、駐歐盟兼駐比利時代表以及外交部政務次長等職務，於2023年1月接國安局長，成為總統蔡英文任內繼陳明通後、第2位非軍職背景的國安局長。

蔡明彥個性低調、沉穩，曾與其共事的人表示，蔡明彥主動、願意解決問題，不會等到事到臨頭才處理，過去一年面對中共對台軍演、認知作戰，以及中國介選等挑戰，均能有效處理。

蔡明彥去年7月接受媒體訪問曾提及，目前是台灣與國際情報交流新的「黃金年代」，因為各國關注台海安全，認為與台灣合作，進行情報交流可成為認識中國的重要窗口，國安局也把握契機開啟合作管道。

情報工作講求低調、隱密，黨政人士說，蔡明彥接任現職至今，對外即時掌握各項國際情報，對內受到國會朝野不分黨派支持，是重要的國際盟邦聯繫窗口，專業能力與實務表現有目共睹。

如同蔡明彥在國安局官方網站的局長歡迎詞所提，國安局堅守「情報無顏色、情報無假期」工作立場，蔡明彥續任國安局長，未來如何擴大與國際社會合作、進一步掌握國際情報，備受關注。（編輯：謝佳珍）1130425