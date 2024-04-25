新政府國安團隊亮相 賴清德：專業經驗兼具、有默契能合作

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北25日電）總統當選人賴清德今天親自公布新政府國安人事，他說，國安團隊有3特色，包括有專業又有經驗、有默契又能合作、以國家為己任。

賴清德 賴清德小檔案 中華民國第16任總統當選人

生日：1959年10月6日

出生地：新北市

學歷：

台灣大學復健學系

美國哈佛大學公共衛生碩士

台灣大學復健學系 美國哈佛大學公共衛生碩士 經歷：

中華民國第15任副總統

行政院長

台南市長

第4、5、6、7屆立法委員

國大代表 看更多 關閉 上午宣布第6波新內閣與國安人事，前屏東縣長 潘孟安 潘孟安小檔案 生日：1963年8月15日

學歷：台灣大學國家發展研究所碩士、高雄師範大學成人教育研究所碩士

經歷：屏東縣長、民進黨立法院黨團書記長與幹事長、民進黨中央執行委員、立法委員、屏東縣議員、 屏東縣車城鄉鄉民代表 看更多 關閉 接總統府秘書長，外交部長 吳釗燮 吳釗燮小檔案 生日：1954年10月31日

學歷：美國俄亥俄州立大學政治學博士、美國密蘇里大學政治學碩士、政治大學政治學系學士

經歷：外交部長、總統府秘書長、國家安全會議秘書長、民進黨秘書長、民進黨政策委員會執行長、民進黨駐美國代表、駐美國代表、 行政院 大陸委員會主任委員、總統府副秘書長



看更多 關閉 回任國安會秘書長，總統府秘書長 林佳龍 林佳龍小檔案 生日：1964年2月13日

出生地：台北萬華

學歷：美國耶魯大學政治學博士

黨籍：民主進步黨

經歷：無任所大使、中正大學政治系助理教授、國民大會代表、立法委員、國安會議諮詢委員、行政院新聞局長，民進黨中央黨部秘書長、總統府副秘書長、台中市長、交通部長 看更多 關閉 轉任外交部長，國安會秘書長 顧立雄 顧立雄小檔案 生日：1958年10月31日

學歷：美國紐約大學法學碩士、國立台灣大學法學院法律學系

經歷：國安會秘書長、金管會主委、黨產會主委、立法委員、萬國法律事務所資深合夥律師、台灣人權促進會會長、民間司法改革基金會董事長、台灣法學會理事長、中華民國律師公會全國聯合會理事長、台北律師公會理事長 看更多 關閉 接國防部長。

行政院副院長 鄭文燦 鄭文燦小檔案 生日：1967年7月6日

學歷：台灣大學社會系學士

經歷：行政院副院長、桃園市長、中華民國足球協會理事長、海基會副秘書長、行政院發言人、新聞局局長 看更多 關閉 規劃接海基會董事長，海基會副董事長兼秘書長 邱垂正 邱垂正小檔案 生日：1965年12月10日

學歷：台灣師範大學政治學研究所博士、台灣大學國家發展研究所碩士、東吳大學政治系學士

經歷：海基會副董事長兼秘書長、財團法人臺灣智庫顧問、桃園市政府兩岸小組顧問、行政院大陸委員會副主任委員、行政院大陸委員會簡任機要秘書、立法院國會助理 看更多 關閉 轉任陸委會主委，國安會諮委 嚴德發 嚴德發小檔案 生日：1952年11月14日

學歷：陸軍官校44期裝甲科1975年班、三軍大學陸軍學院1986年班、三軍大學戰爭學院1990年班

經歷：國家安全會議諮詢委員、陸軍第八軍團指揮部指揮官、國防部陸軍司令部副司令、國防部參謀本部副參謀總長、國防部參謀本部副參謀總長兼執行官、國防部軍備副部長、國防部陸軍司令部司令、國防部參謀本部參謀總長、國家安全會議秘書長、國防部長 看更多 關閉 接退輔會主委，國安局長 蔡明彥 蔡明彥小檔案 生日：1967年6月7日

學歷：英國倫敦大學戰爭研究博士、淡江大學法學碩士、東吳大學政治學學士

經歷：國安局長、外交部政務次長、駐歐盟兼駐比利時大使、國家安全會議副秘書長、行政院大陸委員會諮詢委員、財團法人海峽交流基金會顧問、美國國務院傅爾布萊特訪問學者 看更多 關閉 留任。

賴清德說，國安團隊人員都是一時之選，團隊具幾項特色：

1.有專業又有經驗，而且是跨域專業、經驗才能，馬上上手，不會有耽擱，無縫接軌，推動國家前進。

2.有默契又能合作，國安團隊成員有曾經共事的經驗，國防、國安、外交、兩岸都必須共同承擔。

3.以國家為己任，面對極權主義興起，中國步步進逼，大家責無旁貸，要扛起守護國家重任。（編輯：謝佳珍）1130425