新政府國安團隊亮相 賴清德：專業經驗兼具、有默契能合作
2024/4/25 10:32（4/25 10:41 更新）
（中央社記者葉素萍、溫貴香台北25日電）總統當選人賴清德今天親自公布新政府國安人事，他說，國安團隊有3特色，包括有專業又有經驗、有默契又能合作、以國家為己任。
賴清德
上午宣布第6波新內閣與國安人事，前屏東縣長潘孟安
賴清德小檔案
- 中華民國第16任總統當選人
- 生日：1959年10月6日
- 出生地：新北市
- 學歷：
台灣大學復健學系
美國哈佛大學公共衛生碩士
- 經歷：
中華民國第15任副總統
行政院長
台南市長
第4、5、6、7屆立法委員
國大代表
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接總統府秘書長，外交部長吳釗燮
潘孟安小檔案
- 生日：1963年8月15日
- 學歷：台灣大學國家發展研究所碩士、高雄師範大學成人教育研究所碩士
- 經歷：屏東縣長、民進黨立法院黨團書記長與幹事長、民進黨中央執行委員、立法委員、屏東縣議員、屏東縣車城鄉鄉民代表
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回任國安會秘書長，總統府秘書長林佳龍
吳釗燮小檔案
- 生日：1954年10月31日
- 學歷：美國俄亥俄州立大學政治學博士、美國密蘇里大學政治學碩士、政治大學政治學系學士
- 經歷：外交部長、總統府秘書長、國家安全會議秘書長、民進黨秘書長、民進黨政策委員會執行長、民進黨駐美國代表、駐美國代表、行政院大陸委員會主任委員、總統府副秘書長
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轉任外交部長，國安會秘書長顧立雄
林佳龍小檔案
- 生日：1964年2月13日
- 出生地：台北萬華
- 學歷：美國耶魯大學政治學博士
- 黨籍：民主進步黨
- 經歷：無任所大使、中正大學政治系助理教授、國民大會代表、立法委員、國安會議諮詢委員、行政院新聞局長，民進黨中央黨部秘書長、總統府副秘書長、台中市長、交通部長
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接國防部長。
顧立雄小檔案
- 生日：1958年10月31日
- 學歷：美國紐約大學法學碩士、國立台灣大學法學院法律學系
- 經歷：國安會秘書長、金管會主委、黨產會主委、立法委員、萬國法律事務所資深合夥律師、台灣人權促進會會長、民間司法改革基金會董事長、台灣法學會理事長、中華民國律師公會全國聯合會理事長、台北律師公會理事長
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行政院副院長鄭文燦
規劃接海基會董事長，海基會副董事長兼秘書長邱垂正
鄭文燦小檔案
- 生日：1967年7月6日
- 學歷：台灣大學社會系學士
- 經歷：行政院副院長、桃園市長、中華民國足球協會理事長、海基會副秘書長、行政院發言人、新聞局局長
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轉任陸委會主委，國安會諮委嚴德發
邱垂正小檔案
- 生日：1965年12月10日
- 學歷：台灣師範大學政治學研究所博士、台灣大學國家發展研究所碩士、東吳大學政治系學士
- 經歷：海基會副董事長兼秘書長、財團法人臺灣智庫顧問、桃園市政府兩岸小組顧問、行政院大陸委員會副主任委員、行政院大陸委員會簡任機要秘書、立法院國會助理
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接退輔會主委，國安局長蔡明彥
嚴德發小檔案
- 生日：1952年11月14日
- 學歷：陸軍官校44期裝甲科1975年班、三軍大學陸軍學院1986年班、三軍大學戰爭學院1990年班
- 經歷：國家安全會議諮詢委員、陸軍第八軍團指揮部指揮官、國防部陸軍司令部副司令、國防部參謀本部副參謀總長、國防部參謀本部副參謀總長兼執行官、國防部軍備副部長、國防部陸軍司令部司令、國防部參謀本部參謀總長、國家安全會議秘書長、國防部長
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留任。
蔡明彥小檔案
- 生日：1967年6月7日
- 學歷：英國倫敦大學戰爭研究博士、淡江大學法學碩士、東吳大學政治學學士
- 經歷：國安局長、外交部政務次長、駐歐盟兼駐比利時大使、國家安全會議副秘書長、行政院大陸委員會諮詢委員、財團法人海峽交流基金會顧問、美國國務院傅爾布萊特訪問學者
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賴清德說，國安團隊人員都是一時之選，團隊具幾項特色：
1.有專業又有經驗，而且是跨域專業、經驗才能，馬上上手，不會有耽擱，無縫接軌，推動國家前進。
2.有默契又能合作，國安團隊成員有曾經共事的經驗，國防、國安、外交、兩岸都必須共同承擔。
3.以國家為己任，面對極權主義興起，中國步步進逼，大家責無旁貸，要扛起守護國家重任。（編輯：謝佳珍）1130425
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