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新內閣女力團隊 黨政人士：鄭麗君領軍改變傳統性別結構

2024/4/23 13:14（4/23 13:47 更新）
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前文化部長鄭麗君（圖）將重返到幕前出任行政院副院長。中央社記者翁睿坤攝 113年4月10日
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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北23日電）內定行政院長卓榮泰今天揭曉第5波人事，其中有4位是女性。黨政人士說，新內閣有意栽培中生代女性政務官，目的除落實性別友善、人才培育環境，更有期待成為政壇下個世代主力的信心與用意；由內定行政院副院長鄭麗君率領女力團隊共同推動國政，將是改變社會傳統性別結構的重要節點。

內定行政院長卓榮泰

卓榮泰小檔案

  • 生日：1959年1月22日
  • 出生地：台中市
  • 學歷：中興大學法律系
  • 經歷：台北市議員、立法委員、總統府特任副秘書長、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席
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今天舉行記者會宣布第5波內閣人事，包含行政院主計總處主計長陳淑姿

陳淑姿小檔案

  • 生日：1956年11月30日
  • 學歷：國立成功大學政治經濟研究所、東吳大學會計系
  • 經歷：台南市政府研究發展考核委員會主委、台南市政府主計處處長
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、農業部長陳駿季

陳駿季小檔案

  • 生日：1958年5月11日
  • 學歷：國立中興大學農藝學系畢業、中興大學糧食作物研究所碩士、中興大學農藝學系博士
  • 經歷：農業部代理部長、農業部政務次長、農委會副主任委員、農委會種苗改良繁殖場研究員兼副場長、農委會農業試驗所所長
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、財政部長莊翠雲

莊翠雲小檔案

  • 生日：1957年8月16日
  • 學歷：國立政治大學地政學系
  • 經歷：財政部長、財政部政務次長、財政部國有財產局主任秘書、財政部國有財產局副局長、財政部參事、財政部國有財產署署長
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、人事行政總處人事長蘇俊榮

蘇俊榮小檔案

  • 生日：1960年6月2日
  • 學歷：國立中興大學統計學系、美國波士頓大學電子計算機應用學系碩士
  • 經歷：人事行政總處人事長、人事行政總處政務副人事長、行政院研究發展考核委員會副處長、財政部財稅資料中心主任
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、僑委會委員長徐佳青

徐佳青小檔案

  • 生日：1967年10月22日
  • 學歷：台灣大學農藝系學士、德國馬爾堡大學社會學研究所碩士、陽明大學衛生福利政策研究所碩士
  • 經歷：僑委會委員長、僑委會副委員長、第9-11屆台北市議員、民進黨發言人、民進黨副秘書長
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、海洋委員會主委管碧玲

管碧玲小檔案

  • 生日：1956年12月9日
  • 學歷：台灣大學政治學博士
  • 經歷：海委會主委、國立台北大學公共行政暨政策學系副教授、高雄市新聞處處長、高雄市文化局長、第6至第10屆立法委員、立法院教育文化委員會、立法院交通委員會召集委員、立法院民進黨黨團幹事長、民進黨中常委、中執委
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新任內閣性別比例一直是外界關注焦點，婦團也多次提出建言。黨政人士說，今天第5波內閣人事一字排開，6位閣員有4位是女性，不難看出卓榮泰選擇直接以具體行動回應婦團及社會大眾期待，同時也象徵卓榮泰力踐總統當選人賴清德

賴清德小檔案

  • 中華民國第16任總統當選人
  • 生日：1959年10月6日
  • 出生地：新北市
  • 學歷：
    台灣大學復健學系
    美國哈佛大學公共衛生碩士
  • 經歷：
    中華民國第15任副總統
    行政院長
    台南市長
    第4、5、6、7屆立法委員
    國大代表
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選前「致力推動性別平權」承諾，長路雖仍漫漫，但新政府已啟程在路上。

黨政人士說，今天公布4位女性閣員，皆以專業能力見長，資歷完整。財政部長莊翠雲，公職生涯超過30年投身國有財產相關工作，專業與實力深獲肯定；僑委會委員長徐佳青歷練跨足產官學界，擔任委員長期間，積極串接海外僑務、推動多項國際合作，表現有目共睹。

黨政人士說，海委會主委管碧玲致力海洋產業發展、國際鏈結、科學研究等，同時力推海洋事務性別平權，直接面對許多隱而未顯、過去多被忽略的性別困境，為偏重陽剛的海洋事務注入性平活水；內定主計長陳淑姿，基層出身，一路歷練至首長職，專業能力與豐厚資歷連現任主計長朱澤民都力薦。

黨政人士說，他們的出線，凸顯新政府對女力的重視，也象徵卓榮泰組閣秉持「用人唯才」精神，同時力拚追求性別平權的核心價值。

黨政人士表示，新政府重視女力，鄭麗君

鄭麗君小檔案

  • 生日：1969年6月19日
  • 學歷：法國巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士，國立台灣大學哲學系學士
  • 經歷：文化部長、東吳大學政治系兼任講師、財團法人台灣智庫辦公室主任、行政院青年輔導委員會主任委員、中華民國第8、9屆立法委員、青平台基金會董事長兼執行長
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內定接任行政院副院長就可看出。由鄭麗君率領的娘子軍，截至目前為止的內閣名單，包括掌管天下第一部的內定內政部長劉世芳

劉世芳小檔案

  • 生日：1959年8月13日
  • 學歷：淡江大學化學工程系學士、美國奧克拉荷馬州州立大學環境工程碩士
  • 經歷：工研院副工程師、澎湖縣政府機要秘書、台北市環保局長、台中縣副縣長、立法院第5屆立委、行政院秘書長、總統府副秘書長、國家安全會議副秘書長、2009高雄世運組委會常務董事、高雄市副市長、第9屆及第10屆立委
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、內定勞動部長何佩珊

何佩珊小檔案

  • 生日：1967年12月29日
  • 學歷：輔仁大學大眾傳播系
  • 經歷：行政院政務副秘書長、民進黨團總召柯建銘辦公室主任、民進黨政策委員會副執行長
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、內定客委會主委古秀妃

古秀妃小檔案

  • 生日：1972年7月28日
  • 學歷：東海大學歷史系
  • 經歷：台南市客委會主委、人本教育基金會南部辦公室主任、高雄市政府客家事務委員會主委、屏東縣政府客家事務處處長、行政院客家委員會主任秘書、行政院客家委員會專門委員
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，以及財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、內定主計長陳淑姿等皆入列。

黨政人士說，劉世芳成為內政部近30年來第2位女性首長；內定勞動部長何佩珊為民進黨執政時期連續第3位的女性首長，改制後的勞動部，也是在民進黨執政時期才有首位女性首長；古秀妃則為改制後的客委會首位的女性主委；僑委會首位女性委員長，則為2000年民進黨執政時出任，徐佳青則成史上第2位；至於財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿則分別是該部會史上第3位與第2位女性首長。

黨政人士認為，這些女性閣員出線說明三件事。一、過去女性首長數量的寥寥可數，確實凸顯女性玻璃天花板困境；二、面對這樣的困境，鄭麗君率領女力團隊共同推動國政，將是改變社會傳統性別結構的重要節點；三、新內閣安排有意栽培中生代女性政務官，除落實性別友善人才培育環境，更有期待他們成為政壇下個世代主力的信心與用意。（編輯：謝佳珍）1130423

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