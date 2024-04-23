準主計長陳淑姿 行事低調專業幕後英雄

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市政府研考會主委陳淑姿獲延攬進入新內閣接任主計總處主計長，她曾先後被3名台南市長委以主計處長重任，精算控管公款能力強，個性直率又低調，堪稱市府專業幕後英雄。

陳淑姿是東吳大學會計系、成功大學政治經濟研究所畢業，公職生涯從5職等地方政府主計員、稅務員做起，接著在台灣省政府主計處從6職等科員升至9職等視察，先後在內政部警政署、行政院主計處出任9職等科長，中央、地方主計單位歷練完整。

前台南市長許添財延攬陳淑姿出任市府主計處長，縣市合併升格後又獲得首任市長賴清德留用，現任市長黃偉哲上任後依舊重用，直到民國111年1月從市府主計處長退休，但黃偉哲還是想借重陳淑姿專業長才，陳淑姿退休生涯沒休息太久，112年1月又出任研究發展考核委員會主委。

國民黨台南市議員蔡育輝告訴中央社記者，賴清德擔任台南市長時，當時台南市雖升格直轄市，但財政狀況不佳，陳淑姿協助解決公共債務法上限問題，讓賴清德得以有財源推動建設，成果反映在施政滿意度，被認為是有功之臣。

民進黨籍立委郭國文認為，陳淑姿入閣主因在於主計專業，政府單位主計系統是「一條鞭」，首長不會僅憑個人好惡選才，現任主計長朱澤民力薦應該才是關鍵，代表陳淑姿專業能力備受肯定。

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民進黨籍前台南市議員呂維胤說，台南縣市合併升格後，累計舉債總額逾新台幣1000億元，賴清德將財政紀律列為重要施政方針，強力控管各單位預算編列及執行，第1任期達成年度收支平衡目標，大幅降低債務。

此外，當時市府規劃美術館、亞太棒球村、圖書館總館、台江文化中心、治水等建設，未受到撙節開支影響，陳淑姿協助開源、節流及管控考核等功不可沒。但陳淑姿行事低調，鮮少在公開場合露面，常年待在幕後，立下汗馬功勞，才深獲歷任市長信任。（編輯：謝雅竹）1130423