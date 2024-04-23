更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／卓榮泰內閣人事 10時記者會公布第5波名單
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德2/78
首頁 / 政治

卓榮泰內閣人事 10時記者會公布第5波名單【直播】

2024/4/23 09:05（4/23 09:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：中央社
（中央社網站23日電）總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事陸續出爐，準行政院長卓榮泰

卓榮泰小檔案

  • 生日：1959年1月22日
  • 出生地：台中市
  • 學歷：中興大學法律系
  • 經歷：台北市議員、立法委員、總統府特任副秘書長、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席
看更多
關閉
今天上午公布第5波名單，中央社為你整理最新人事布局及異動。（編輯：鄭懿君、趙敏雅）1130423
延伸閱讀
卓榮泰任行政院長鄭麗君副院長 新政府首波內閣名單一覽卓榮泰內閣人事 劉世芳任內政部長、小野任文化部長財經內閣郭智輝掌經濟 劉鏡清國發會、黃彥男數位部新內閣第4波人事 彭啟明接環境部、邱泰源掌衛福部傳鄭文燦接任海基會董事長 海基會：沒有評論
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
邱泰源將接掌衛福部 薛瑞元：可期待是好部長
172.30.142.51