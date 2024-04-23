卓榮泰內閣人事 10時記者會公布第5波名單【直播】
2024/4/23 09:05（4/23 09:27 更新）
影片來源：中央社
（中央社網站23日電）總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事陸續出爐，準行政院長卓榮泰
今天上午公布第5波名單，中央社為你整理最新人事布局及異動。（編輯：鄭懿君、趙敏雅）1130423
卓榮泰小檔案
- 生日：1959年1月22日
- 出生地：台中市
- 學歷：中興大學法律系
- 經歷：台北市議員、立法委員、總統府特任副秘書長、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席
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