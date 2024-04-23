傳陳時中任政委 薛瑞元：有助衛福政策跨部會合作
2024/4/23 11:43（4/23 12:19 更新）
（中央社記者陳婕翎台北23日電）衛福部前部長陳時中傳出將接任行政院政務委員，消息一出，就被外界質疑可能成未來「地下部長」，衛福部長薛瑞元今天出面緩頰，他認為這樣的安排有助衛福政策跨部會合作。
薛瑞元今天上午出席衛生福利部醫院第2屆優良暨資深典範行政人員頒獎典禮暨記者會，他在會前接受媒體聯訪時，被問到如何看待陳時中
有望出任政委，他說，陳時中若接任政務委員，是在行政院擔任協調各部會角色，沒有地下部長說法，當政策在衛福部就能做到，衛福部就會執行。
陳時中小檔案
- 民國41年12月27日出生
- 黨籍：民主進步黨
- 學歷：台北醫學大學牙醫學系
- 經歷：衛生福利部長、行政院衛生署副署長、總統府國策顧問、台北市牙醫師公會第12屆理事長、中華民國牙醫師公會全國聯合會第6屆理事長
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薛瑞元表示，有些政策就是需要其他部會配合，跨部會之間的合作就需要協調，雖然不確定陳時中是否接任，也不清楚未來政委任務分工，但相信如果陳時中有機會擔任政委，和衛福部相關任務可能會是主要職責，但工作重點仍是協調各部會、是串聯的角色。
另外，針對台大醫學院醫學系名譽教授邱泰源將出任衛福部長，多項議題待拆彈，薛瑞元說，因為邱泰源還在國外，尚未回國，還沒排時間進行交接，接這個位置確實事情很多，許多面向需要合作，如食安議題，就與衛福部、農業部與環境部息息相關，所以需要政委協調。（編輯：陳政偉）1130423
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