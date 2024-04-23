陳淑姿台南零舉債推手 朱澤民力薦成主計長出線關鍵

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北23日電）台南市政府研考會主委陳淑姿內定主計總處主計長，黨政人士說，總統當選人賴清德在台南市長任內，讓台南從千億舉債脫胎換骨成為「財政模範生」的最大幕後功臣就是陳淑姿，加上徵詢組閣名單時，即將退休的現任主計長朱澤民直接力薦，成為陳淑姿出線關鍵。

總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事陸續出爐，準行政院長 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、 總統府特任副秘書長、 行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 今天上午公布第5波名單。

黨政人士表示，內定主計總處主計長 陳淑姿 陳淑姿小檔案 生日：1956年11月30日

學歷：國立成功大學政治經濟研究所、東吳大學會計系

經歷：台南市政府研究發展考核委員會主委、台南市政府主計處處長 看更多 關閉 於東吳會計系、成大政治經濟研究所畢業後，即投入公務部門服務。其公職生涯自五職等主計員、稅務員基層開始，一路歷練至出任首長，行政資歷相當完整、專業訓練與實務經驗十分紮實。

黨政人士表示，陳淑姿任台南市府主計處長期間，前後歷經許添財、賴清德、代理市長李孟諺、黃偉哲，表現備受歷任市長肯定。事實上，陳淑姿的專業能力與完整歷練，不僅各界稱讚，即將退休的現任主計長朱澤民也讚賞不已。

黨政人士指出，在賴清德徵詢組閣名單時，朱澤民更是直接力薦陳淑姿，認為從省府時代、地方到中央，資歷完整、專業能力無人出其右，是繼他之後銜接重任的最佳人選。陳淑姿專業與實務經驗兼備，再加上朱澤民大力推薦，是此次出線最大原因。

黨政人士說，回顧陳淑姿時任台南市主計處長，面臨2010年縣市合併之初，市府財政舉債達上千億，賴清德一上任即將債務償還列為優先重點工作。在謹守財政紀律、積極開拓自有財源下，破千億的總體債務短短幾年即大幅減少百億元，賴清德任台南市長最後一年甚至成功繳出「零舉債」成績單。其中，讓台南從千億舉債脫胎換骨成為「財政模範生」的最大幕後功臣，就是陳淑姿。

他說，著眼於賴清德提出投資未來世代、建構公義社會與健康台灣、推動淨零轉型與文化永續、打造創新經濟智慧國家等願景，外界期待在朱澤民力薦與提攜下，陳淑姿如何順利接棒、一展長才，為國家謹守財政紀律、開拓自有財源、增進政府財務效能、公義分配公共資源，讓主計總處繼續成為各行政部會最大支柱，協助推動國家各項重大政策與建設。（編輯：張均懋）1130423