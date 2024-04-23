陳駿季基層研究員出身 化解進口蛋爭議獲肯定

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北23日電）內定農業部長由代理部長陳駿季真除，黨政人士今天說，陳駿季無鮮明黨派色彩，出身基層，用理性、專業解決政治問題，善盡政策說明責任，並在進口蛋爭議時邀集在野黨立委共同赴屏東監督銷毀作業，獲得肯定。

總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事陸續出爐，內定行政院長卓榮泰今天上午公布第5波名單。

黨政人士今天說， 陳駿季 陳駿季小檔案 生日：1958年5月11日

學歷：國立中興大學農藝學系畢業、中興大學糧食作物研究所碩士、中興大學農藝學系博士

經歷：農業部代理部長、農業部政務次長、農委會副主任委員、農委會種苗改良繁殖場研究員兼副場長、農委會農業試驗所所長 看更多 關閉 出身農業部前身農委會，並在農業試驗所擔任所長9年的時間，自2019年接任農委會副主委，並在升格農業部後擔任政務次長。

他說，陳駿季長年深耕農業科技研究領域，具備農糧研發的高度專業背景，並有多項專利註冊。研發人員出身的陳駿季曾表示，能讓研發技術落實、推廣到農業、政策上相當重要。在擔任農委會及農業部職位期間，陳駿季積極爭取科技研發預算，近年相關預算皆由陳駿季向國科會爭取成功，並獲得佳績。

黨政人士表示，陳駿季在擔任代理部長期間，身段柔軟，對內延續政策，對國會積極說明，以高度專業獲得朝野立委的認可，並順利解決進口蛋爭議所引發的政治攻擊及口水。

黨政人士指出，陳駿季無鮮明黨派色彩，出身基層的陳駿季用理性、專業解決政治問題，善盡政策說明責任，並在進口蛋爭議時邀集在野黨立委共同赴屏東監督銷毀作業，獲得肯定。

黨政人士說，在面對國際上諸多挑戰，如氣候變遷及國際情勢高度變化的情況下，陳駿季過去投入大量心力在推動強化「精準調控、穩定生產」政策上，協助台灣因應瞬息多變的國際局勢，在2021年底順利育成44個新品種，超出原預計的30個。（編輯：謝佳珍）1130423