立院三讀 進口非法未規範魚貨最重罰3000萬元

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（中央社記者林敬殷台北23日電）立法院會今天三讀通過遠洋漁業條例部分條文修正草案，涉及非法、未報告或不受規範漁撈作業之IUU魚貨、漁獲物或漁產品，不得進口，違反者處新台幣600萬元以上3000萬元以下罰鍰。

至於台灣遠洋漁船所捕撈漁獲物，不屬於進口魚貨，不在此次修法的規範範圍，國內一般漁民不會因此觸法。

非法、未報告、不受規範（Illegal, Unreported and Unregulated, IUU）漁撈作業議題，近來受到國際社會矚目。為接軌國際打擊IUU漁業規範，台灣在2016年訂定遠洋漁業條例，並在2019年已從IUU漁業不合作國家警告（黃牌）名單除名，不過，台灣尚未訂定相關進口規範，此次修法增訂禁止IUU魚貨進口及罰則，以有效防止IUU魚貨輸入台灣。

立法院經濟委員會於11日進行初審，當天在朝野立委無異議下，通過行政院版增訂第14條之1及第36條之1的修正草案。

三讀條文規定，涉及非法、未報告或不受規範漁撈作業之漁獲物或漁產品，不得進口；前項漁獲物或漁產品之品項、載運或捕撈資訊，由主管機關公告之；因國際條約、協定、聯合國決議或國際合作需要，或為打擊非法、未報告或不受規範漁撈作業之目的，主管機關得公告特定國家、地區之全部或部分漁獲物或漁產品不得進口；不得進口之原因消失時，主管機關應即公告解除其限制。

有關罰則部份，三讀條文規定，違反第14條之1規定情形之一者，處600萬元以上3000萬元以下罰鍰。最近1年內違反前項規定第2次以上者，處新台幣900萬元以上4000萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

為避免造成國內漁民恐慌，審查會當初也通過，於增訂的第14條之1加註立法說明，「我國漁船所捕撈之漁獲物為國產魚貨，非本條例所規範之對象」。（編輯：郭無患）1130423