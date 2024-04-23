準農業部長陳駿季行事明快 注重科研落實運用

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）準農業部部長陳駿季具備深厚的研究專業，研發促台灣蘭花大量生產穩定供應技術；施政行事明快、注重科研落實運用，是他為人肯定的特質，並積極與產業溝通，頗獲朝野認同。

陳駿季民國47年5月11日出生於台北市，為國立中興大學農藝學系博士；歷任農委會農業試驗所所長、農委會副主委；農委會改制為農業部後，112年8月起接任政務次長，同年9月21日起，在前部長陳吉仲卸任後，陳駿季擔負起農業部代理部長職務。

陳駿季代理部長期間，對內延續政策，對國會積極說明，順利解決進口蛋爭議所引發的政治攻擊及口水。

當初陳吉仲一直是媒體關注焦點，期望自己卸任後，可以讓農業部的政策推動順利，陳駿季也逐步達成任務，以其長年擔任農試所所長的專業背景為基礎，積極下鄉與產業團體、縣市政府及民意代表溝通，逐步推進政策循序漸進執行。

行事明快、注重科學必須落實應用，是農業部幕僚對陳駿季的一致看法，發現他會根據問題聯繫幕僚了解詳實的運作實況，並從中找出關鍵，研究出解決方法。

陳駿季的特質有脈絡可循，從基層研究人員出身，自學生時代就致力於糧食作物相關研究，具備深厚農業研究背景，喜歡洞察農業問題、透過深入研究找出解方。

擔任農試所所長期間，陳駿季領軍「花卉重點產業研究團隊」，協助產業研發出領先世界的花卉品種與技術，讓國際看到蘭花就想到台灣，因而打響了台灣「花卉島」名號。

台灣過去缺乏大量生產和穩定供貨能力，陳駿季不只研發出讓蘭花穩定量產的專利技術，並親自率領組織培養技術服務團，協助農民導入量產模式，讓台灣蘭花成功打進國際市場，奠定了台灣蘭花產業站上世界舞台的基礎。

還有，陳駿季也將科技導入農業，結合遙測技術建構農業影像判識系統，特別是在病蟲害防治上讓農民可以更早預防；也致力於台灣農業知識數位化，建立農作物長期監測資料庫，整合農業數據，打造智慧化應用的基礎。

擔任農業部次長到代理部長期間，陳駿季持續強化農業基礎建設，執行農產品冷鏈體系建構的政策，從產地到消費端確保農產品品質、穩定農產品產銷，並提升台灣農產品的競爭力。

民進黨籍立委鍾佳濱說，他肯定陳駿季按部就班、穩紮穩打的施政作為，並期望陳吉仲之前為農民健全農業保險等社會福利制度及拓銷農產至國際市場，在陳駿季任內能持續深耕，擴大投保覆蓋率，專注農業生產、提高農民收入。

國民黨籍立委楊瓊瓔也說，他是首位從公務體系基層榮升的農業部長，歷練完整，處理議題深入，會持續在進口雞蛋、公糧收購等議題強力監督，期許他為農民提高收入做出貢獻。（編輯：陳政偉）1130423