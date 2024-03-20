立陶宛藝術中心駐村 開放台灣數位藝術家申請

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（中央社記者王寶兒台北20日電）駐德國代表處文化組及台北數位藝術中心在文化部支持下，首度與立陶宛SODAS 2123藝術中心合作，即日起開放台灣數位藝術家申請駐村2個月，預計徵選2名藝術家。

SODAS 2123藝術中心位於立陶宛維爾紐斯市舊城，原為學校建物，現由立陶宛跨學科藝術家協會營運，自2020年開放以來，彙集多元領域的創作者和研究者長期進駐，進行各類型文化活動。

文化部今天發布新聞稿表示，SODAS 2123藝術中心在駐村期間將為獲選者安排開放工作室（Open Studio）行程，規劃策展人拜會，立陶宛線上藝文雜誌專訪，並視研究或創作型態安排駐村成果發表。

駐村計畫申請者須具台灣國籍，年齡不拘，須有數位藝術創作或研究經歷，3年內未曾獲選文化部各項駐村交流計畫，報名資料包括中英文簡歷、動機信及作品集。提供駐村條件包括補助來回機票費、創作費、生活津貼及行政支援等。

評選工作將採2階段，首輪由台北數位藝術中心邀請評選委員與機構代表辦理書面初審，第2輪複審由SODAS 2123藝術中心召集立陶宛專業人士評審，並採英語視訊面試，預計在5月上旬公告獲選者。

駐村期間將在8月1日至11月30日分2梯次於SODAS 2123藝術中心進行；駐村計畫申請自即日起收件至台灣時間2024年4月17日止，採線上報名。（編輯：張雅淨）1130320