新內閣添女力 管碧玲續任海委會堅守台灣尊嚴

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（中央社記者張已亷高雄23日電）曾任多年民進黨立委管碧玲2023年出掌海委會成首名女主委，準行政院長卓榮泰今天宣布管碧玲將續任，她任期推動海洋保育法、面對中國漁船翻覆案等能力備受肯定，將持續堅守台灣尊嚴及安全。

管碧玲在台灣大學取得政治學博士學位，到國立台北大學擔任公共行政暨政策學系副教授，在駐日代表謝長廷擔任高雄市長期間借調高市府新聞處長、文化處長，並在高雄參選立委，歷任第6至10屆立法委員、立法院教育文化委員會、交通委員會召集委員、立法院民進黨黨團幹事長、民進黨中常委、中執委，現任海洋委員會主委。

管碧玲是學者出身，黨內尊稱她為「管媽」，曾任5屆立委、2屆程序委員會召委，8個會期出任民進黨內政委員會政策小組召集人，推動修法將海洋委員會納入軍事管制的決策體系，對海洋事務涉入甚深，今年順利將「海洋保育法」草案通過行政院並送立法院審議，強化海洋保育及產業永續經營。

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黨政人士指出，海委會下轄被視為「第二海軍」的海巡署，在美中對抗態勢下，相關業務牽動兩岸情勢，責任重大，今年2月發生中國快艇闖金門海域翻覆致2死案，管碧玲帶領海巡人員取締非法漁船越界，並支持海巡執法正當性，兼顧執法過程圓滿達成、避免發生相關人身安全，同時堅守台灣尊嚴及安全。

黨政人士指出，海委會機關地在高雄，管碧玲區域立委選區也在高雄、長期深耕基層，她擔任立委期間十分重視海巡署人員的相關權益，包括修法減輕海巡人員取締任務負擔，修法採重罰讓中國抽砂船再無僥倖機會，並積極爭取解決過去海巡人員因身分別引發同工不同酬的問題，未來將繼續守護台灣海岸第一線。（編輯：黃世雅）1130423