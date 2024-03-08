中國快艇翻覆案 漁民力挺海巡：執法絕對正確

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（中央社記者高華謙新北8日電）中國快艇金門海域翻覆2死案引發關注。全國多位漁會代表今天聲援海巡並表示，在國內執法天經地義、絕對正確，海巡千萬不要因個案垂頭喪氣，有40萬漁民當後盾，絕對不用怕。

中華民國全國漁會總幹事林啓滄上午偕同新北、宜蘭、桃園、台南、高雄、屏東與小琉球等近20位各區漁會總幹事及漁業團體至海巡署艦隊分署聲援海巡人員。

林啓滄致詞表示，海巡人員非常辛苦，肩負保護海疆、維護海洋資源與海上執法等任務，保障漁民海上作業與生命財產安全，感受到海巡署秉持「漁民在哪，海巡就在哪」精神，不管是台灣與日本、台灣與菲律賓、兩岸甚至太平洋或印度洋，只要漁民發出訊息，海巡人員使命必達，不管距離再遠、任務再艱鉅，海巡都挺漁民挺到底。

林啟滄說，大家都很關切這次金門海域執法意外事件，也要表示遺憾，今天來是希望肯定海巡辛苦、為海巡加油打氣，希望未來要更嚴正執法，才能維護海洋資源與漁民權益。

中華漁業漁船協會會長吳兩成表示，如果沒有海巡，就沒有「萬里蟹」，看見海巡這樣非常不捨，「執法絕對是正確的，怎麼變這樣」，希望趕快恢復正常，讓海巡有力量，一起為海巡加油。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，感謝海巡對漁民幫忙，在這種重要時刻一定會站出來相挺，海巡發生任何困難，都有漁民當靠山，「佇阮厝裡用咱的法律執行，這是國家基本生存權，卻遭對方抹滅」，海巡千萬不要因為個案而垂頭喪氣，「你是代表我們國家，代表漁民對你的尊敬」，執法都是依法行政，以後放心執法，該做要做，有40萬漁民力挺，絕對不用怕。

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屏東東港區漁會代表表示，這次毅然決然決定要來挺海巡，就是因為海巡用心，漁民真的才會感覺到安心。一直以來，黑鮪魚適逢4月汛期，艦隊分署都會在台菲海域派3個大艦，不分晝夜維護東港漁民安全。這次感受到海巡署維護國土用心，也是因為海巡保護海洋資源，漁民漁貨才會大增，「你們做我們靠山，我們是你們的後盾」。

漁民一席挺海巡的發言讓艦隊分署分署長廖德成深受感動，他致詞時一度哽咽表示，海巡不會因單一事件就懈怠職責，台灣四面環海，艦隊分署一直把漁民作業安全視為責任，他們往後會堅定執法信念，不會因為單一事件改變執法作為，「國家賦予我們法定職責行使公權力，我們不會退縮、也不會怠惰」，感謝大家當海巡署後盾，海巡署一定會秉持國家賦予責任為漁民服務。（編輯：方沛清）1130308