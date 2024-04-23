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花蓮縣壽豐鄉地震規模6.3 最大震度5弱
首頁 / 社會

花蓮頻現規模6以上地震 已列危樓統帥大樓變傾斜

2024/4/23 04:23（4/23 04:41 更新）
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花蓮縣23日凌晨接連發生地震，在4月3日花蓮強震中已被貼紅單的統帥大樓出現傾斜，所幸大樓已無人居住且無人受困。中央社記者張祈攝 113年4月23日
花蓮縣23日凌晨接連發生地震，在4月3日花蓮強震中已被貼紅單的統帥大樓出現傾斜，所幸大樓已無人居住且無人受困。中央社記者張祈攝 113年4月23日
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（中央社記者李先鳳、張祈花蓮縣23日電）花蓮縣今天凌晨接連發生地震，在4月3日花蓮強震中已被貼紅單的統帥大樓出現傾斜，大樓還有瓦斯桶等物品掉落下來，所幸大樓已無人居住且無人受困。

花蓮市明禮路的紅單建築物統帥大樓，原本是已被縣府列拆除的建築物之一，已在附近拉起封鎖線，今天又因地震而傾斜。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆接受媒體聯訪表示，今天地震後，目前得知富凱大樓及統帥大樓傾斜倒塌，富凱大樓未被張貼紅黃單，是停業中的飯店；統帥大樓已排拆，無人在內；不知未來還有多少餘震，被張貼紅單的大樓，都已請住戶搬出，以策安全。

中央氣象署稍早的資訊指出，今天凌晨2時32分發生芮氏規模6.3地震，地震深度5.5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方17.2公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣5弱。

而凌晨2時26分發生芮氏規模6地震，地震深度10公里，震央位於花蓮縣政府南方29.9公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣5弱。（編輯：陳彥鈞）1130423

花蓮市明禮路的紅單建築物統帥大樓，原本是已被縣府列拆除的建築物之一，已在附近拉起封鎖線，23日又因地震而傾斜。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月23日
花蓮市明禮路的紅單建築物統帥大樓，原本是已被縣府列拆除的建築物之一，已在附近拉起封鎖線，23日又因地震而傾斜。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月23日
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