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花蓮2棟傾斜大樓須拆除 堆疊消波塊避免倒塌

2024/4/3 13:54
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（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣3日電）花蓮地震造成多棟房屋受損，北濱街大樓及天王星大樓因嚴重傾斜，縣府評估須拆除，現場由怪手清除周圍雜物，並堆疊3層樓高消波塊避免建物倒塌。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆接受中央社記者採訪表示，北濱街的大樓及天王星大樓因嚴重傾斜，現場由怪手清除周圍雜物，再堆疊約3層樓高的消波塊在傾斜面，撐住傾斜趨勢，避免倒塌。

鄧子榆說，天王星大樓至今已是38年建築物，在0206地震時經建築師評估，已被列為黃色危險標誌，須進行簡易修繕及補強，大樓有進行修繕，耐震補強部分則由大樓管理委員後續處理。

另外，傾斜較嚴重的北濱街大樓也評估須拆除；花蓮目前共有43棟屋損，已派出建築師及技師，全面評估是否拆除或修繕。

鄧子榆指出，這次房屋嚴重損壞的都集中在米崙斷層兩側，研判與與0206花蓮大地震成因雷同。（編輯：陳仁華）1130403

#花蓮地震
#鄧子榆
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