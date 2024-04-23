花蓮地震中橫天祥至太魯閣多處落石 暫不開放通行
2024/4/23 08:32（4/23 08:53 更新）
（中央社花蓮縣23日電）花蓮昨天起至今天連續多起地震造成樓房傾斜，且台8線中橫公路天祥至太魯閣沿線多處落石，考量民眾通行安全，上午8時起暫不開放通行。
公路局東區養護工程分局指出，昨天起至今天花蓮連續地震，上午巡視中橫天祥至太魯閣沿線，發現路面多處落石岩屑崩滑，台8線天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）上午8時至9時暫停開放通行，後續視狀況決定中午12時至下午1時、下午4時至5時是否放行。（編輯：陳清芳）1130423
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