蘇花公路搶通夜間預警性封閉 花東海岸公路落石阻路
2024/4/22 21:02（4/22 21:19 更新）
（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮壽豐今天下午連續多起地震，晚間7時許發現花東海岸公路台11線35k處有落石，鄉公所請用路人注意，並通報公路局清除；蘇花路廊坍方落石傍晚已搶通，夜間實施預警性封閉。
蘇花路廊因坍方落石受阻，公路局東區養護工程分局發布訊息表示，蘇花路廊南段下午2時發生強降雨，致強震後災修路段台9線158.3k坍方落石、台9線159.3k大清水明隧道、13號隧道接縫破口處落石及台9線160.6k匯德休憩區土石流，造成道路阻斷，已於晚間6時25分搶通，放行至7時30分止，接續實施夜間預警性封閉道路。（編輯：郭諭儒）1130422
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