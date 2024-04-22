吳德榮：23日至28日滯留鋒徘徊 劇烈天氣防致災

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在網路專欄指出，今天各地白天如盛夏，但明天起到28日一連6天，滯留鋒在台灣附近南北徘徊，易伴隨小範圍劇烈天氣，嚴防致災。

吳德榮今天在三立新聞網「三立準氣象．老大洩天機」專欄說，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴時多雲，白天「熱如盛夏」、早晚微涼，中、南部及台東局部地區仍有攝氏38度以上高溫的機率。

他提到，明天起至28日，滯留鋒在台灣附近南北徘徊，鋒面結構並不紮實，偶有較強西南風，匯入暖濕空氣，形成極不穩定的大氣環境，其中易有「中小尺度對流系統」發展，在影響時，常伴隨雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等小範圍的「劇烈天氣」，應慎防致災的可能。

吳德榮說，29日滯留鋒北移，30日及5月1日滯留鋒再南移，期末的模擬，模式持續調整中，但並未脫離滯留鋒南北徘徊的型態。

吳德榮說，理論上，2天之後「中小尺度對流系統」的時空變化，一般「中期模式」或AI模式皆無法準確模擬，必須使用「短期模式」的模擬結合「即時預報」彌補不足；這段期間應特別注意最新訊息，以趨吉避凶。

根據中央氣象署10日天氣預報，明天鋒面影響，24日鋒面通過，各地天氣不穩定，降雨區域廣，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨，東北部地區有局部大雨機率。

氣象署預測，25日另一鋒面接近，26至28日鋒面影響，各地降雨機率高，易有短延時強降雨，西半部、東北部地區有局部大雨。（編輯：陳清芳）1130422