世界地球日環團4點聲明 盼520政府交接前完成碳費制定

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（中央社記者張雄風台北22日電）今天是世界地球日，環團針對碳費審議提出4點建言，包含在520前完成制定、訂每噸碳新台幣500元為起徵價、對大眾公布審議會議記錄，並盡速公布氣候變遷因應法下與碳費相關的子法。

今天是世界地球日，包含綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、地球公民基金會、台灣氣候行動網絡、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會等眾多環境團體發起共同聯合聲明，呼籲政府應加速訂定碳費徵收辦法，以展現足夠強健的減碳決心，並提出4點建言。

聲明呼籲，首先，應於5月20日新舊政府交接前，將碳費費率制定完畢，過了這天，新上任的政府團隊可能會為碳費的設定帶來其他變數。

環團認為，若碳費制定期程過晚，可能導致部分排放源無所適從或找到藉口，聲稱已錯過制定下一年度減碳政策的時機，因此無法溯及既往，並確實準時於2025年繳納2024年的碳費。

第二，碳費費率每公噸500元起徵，切勿放大綠色通膨。環團舉亞洲其他國家案例，2022年韓國的碳交易價格為每公噸540元，新加坡於2024年起的碳稅也增至每噸570元。

環團進一步說明，雖然在碳費費率審議期間，產業界提出碳費實施將可能導致物價上漲。但是全球最大的工商組織，國際商會（ICC）的研究已指出，碳定價的實施並不會導致通膨危機。

環團表示，碳費審議會會議紀錄應公開，至今已召開2次會議，除了受邀參加的公民團體代表、學者專家與政府部門外，一般社會大眾並不曉得碳費制定的進度與過程；應讓公眾充分了解政府決策的依據和過程，並進行有效監督，也有助於民間團體提供自身觀點，確保碳費制度的公正性和合法性，並提升公眾對政府決策的信任度。

最後，環團呼籲盡速公布碳費相關子法，若僅有碳費制定完成，其他子法的腳步卻無法跟上，恐無法在短期內完善碳定價制度；優惠費率的指定減量目標應遵守SBTi（以科學為基礎）原則。只有這樣，台灣才能夠有效地實現減碳目標，並推動碳費制度的落地。（編輯：張銘坤）1130422