碳費收費辦法擬考量碳洩漏 不同產業設不同優惠

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（中央社記者張雄風台北27日電）環境部今天表示，在碳費收費辦法中，如高碳洩漏風險的業者，可能就難享有2.5萬噸扣除額的優惠；由於各產業排放不同，會訂定不同的優惠措施，碳洩漏是其中之一，但業者只能擇一使用。

環境部今年初對外公布規畫中的碳費計算公式，針對直接或間接年排碳量達2.5萬噸以上的的排碳大戶，碳費應繳費額＝（排放量-2.5萬公噸二氧化碳當量）×收費費率。

立院社福及衛環委員會今天邀請環境部長薛富盛就「邁向碳有價時代，碳費擬定時程表及碳費審議委員會之相關內容」進行專題報告，並備質詢。

薛富盛答詢時透露，經內部討論已經對公式有部分修正，如未有碳洩漏的業者，是可以享有2.5萬噸的扣除額，但若有一定比例的碳洩漏，就不能享有扣除額的優惠。

所謂的碳洩漏，指實施溫室氣體管制，可能導致產業外移至其他碳管制較為寬鬆國家，反而增加全球排碳量的情況。

環境部次長施文真接受媒體聯訪時補充，在初次公布規畫的公式後，陸續有與各界開會討論；目前制度設計的大原則，包含特殊行業別的2.5萬噸、高碳排洩漏，甚至是國內外的減量額度能否折抵等，是不能有重覆的優惠。

施文真說，由於現在排碳大戶有550家、約300家公司，每家的排放結構、類型都不盡相同，因此會設計不同的配套，同時也擔心太多配套讓業者有過多的彈性和空間，「這邊扣、那邊扣都不用減了」。

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因此，施文真比喻，就像是到餐廳用餐，可以選用特餐的優惠、或是信用卡優惠，但只能選一項；會考慮不同的產業有不同的配套，高碳洩漏風險只是其中一項。

施文真說明，歐盟自2005年起就有高碳洩漏風險的觀念，在轉換成總量管制和交易相關法規時也都有滾動修正，如免費配額；新加坡今年也有針對高碳洩漏風險的免稅額。台灣在制度設計上會參考各國，有哪些行業別、搭配哪些優惠措施，會在碳費收費辦法中去訂定，待草案預告後仍有討論空間。（編輯：李亨山）1130327