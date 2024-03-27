綠領人才大軍來了 北分署攜台科大成立培訓據點

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）協助企業解決ESG人才招募、培訓難題，勞動部勞動力發展署北分署今天攜手台科大成立ESG永續發展產業人才培訓據點，盼加速綠領人才培訓、輔導企業綠色轉型。

全球ESG永續發展浪潮興起，落實ESG已成為許多大企業的關注目標，但如何找到、培訓ESG人才也成為企業難題。

勞動部勞動力發展署北分署今天召開記者會，宣布與台灣科技大學攜手合作成立ESG永續發展產業人才培訓據點，並整合產官學資源，與研揚科技、中鼎工程、華能光電科技、冠呈能源環控等企業建立策略聯盟，為推動企業永續發展人才培育注入強勁動能，加速綠領人才培育。

勞動部長許銘春今天出席揭牌儀式致詞指出，ESG現在已是許多企業經營的決勝關鍵，隨台灣公布「2050淨零排放政策路徑藍圖」，政府也協助企業建立關鍵技術跟創新，盼引導企業綠色轉型。

許銘春說，引導企業綠色轉型關鍵就是「人才」，為解決企業在ESG人才招募、培育、運用的難題，北分署去年下半年已先超前部署，試辦三班並培訓第一批人才，而首批結訓人才已有好消息傳出，很多學員已在企業獲得職缺，月平均薪資在新台幣4.5萬元 ，其中具有產業經驗的壯世代月薪資更上看10萬元。

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許銘春指出，今年攜手台科大協助擴大辦理、培訓據點，期待大家一起努力共同培育人才，藉由綠色力量帶領產業經濟發展。

北分署表示，ESG永續發展產業人才培訓據點針對「企業綠能轉型」與「人才培育發展」的需求，規劃培育課程，今年預計培訓210名「永續管理師」、「查證員」、「碳盤查管理師」等專業人才，結訓後可接軌企業永續發展管理、查驗證、內部稽核、輔導顧問等多元就業領域。（編輯：李亨山）1130327