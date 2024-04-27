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獅隊陳傑憲忙簽名遭大巴丟包 室友林安可沒發現

2024/4/27 17:44（4/27 18:21 更新）
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陳傑憲27日在IG發文，說自己因為幫球迷簽名，意外被「丟包」沒有上到球隊大巴。（圖取自instagram.com/hsien_1994）
陳傑憲27日在IG發文，說自己因為幫球迷簽名，意外被「丟包」沒有上到球隊大巴。（圖取自instagram.com/hsien_1994）
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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中華職棒統一獅隊今天作客洲際棒球場，不過賽前發生小插曲，獅隊隊長陳傑憲因為幫球迷簽名，意外被「丟包」沒有上到球隊大巴，陳傑憲笑說，室友林安可居然完全沒有發現。

獅隊在本週末作客洲際棒球場與中信兄弟交手，今天陳傑憲在個人社群媒體上貼文爆料，「從飯店出來幫球迷簽名，簽完抬起頭來，巴士開走了。」陳傑憲還說，重點是他的室友林安可已經在巴士上，卻沒有提醒他。

隨後陳傑憲自行搭計程車到球場，林安可也幫陳傑憲向大家「報平安」，陳傑憲則說：「被你找到機會相害了。」球迷都熱議，是因為隊長陳傑憲今年恢復全壘打舞蹈傳統，讓不擅長跳舞的林安可找到機會「報仇」。

之前中信兄弟許基宏在2022年也有被球隊巴士「丟包」的經驗，而且當時是被留在國道休息站，許基宏幸運遇到富邦悍將隊的大巴，之後兩隊車輛停在路肩「交換」，許基宏才順利抵達球場。（編輯：吳協昌）1130427

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