陳傑憲兼任工會理事長更有責任感 談保險重要性

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）兼任職棒球員工會理事長的中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲今天說，擔任這職務讓他更有責任感，感謝學長們過去努力，也談到球員參加國際賽的保險重要性。

陳傑憲2022年初接棒中職中信兄弟隊球員周思齊，成為工會理事長，當年工會就與中職簽團體協約，確定國際賽權利義務。

陳傑憲出席經紀公司感恩茶會時，憶起當初被票選出任理事長，「當下我想說真的假的？我做得來嗎？」本來有點抗拒，但過程中就感覺好險有接下任務，才能領悟這些事，這個位置相對會有責任感。

他說，主要是有之前學長的努力，讓環境愈來愈好，最關鍵是中職會長蔡其昌上任後就簽了國際賽保險合約，讓球員感受被照顧；陳傑憲笑說：「我覺得我有點摸魚」，都是承接學長成果，聯盟、工會與球員一起努力。

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至於國際賽保險重要性，陳傑憲表示，這樣球員參加國際賽意願就較高，這些年除工會很努力幫選手爭權益，聯盟讓球員出去比賽時感受到國家隊待遇，場上、場下都非常照顧，雖還可更好，但跟以前比起來已是很大進步。

同場出席感恩茶會的工會副理事長蘇智傑說，學長們經歷過不好的狀況，但努力熬過來後，讓職棒環境愈來愈好，未來可否向美國職棒大聯盟（MLB）、日本看齊，讓市場更大，「是我們要去努力」，也希望台灣運動環境愈來愈好，不是只有棒球。（編輯：李明宗）1130217