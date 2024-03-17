高宇杰跟「魔鬼教練」周思齊訓練 瘦10公斤更敏捷

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中信兄弟捕手高宇杰春訓過後體態明顯消瘦，他透露是跟著「魔鬼教練」周思齊訓練，一開始會有點害怕、吃不消，瘦了約10公斤，現在蹲捕敏捷度更好，打擊方面則沒有太大影響。

中職中信兄弟捕手高宇杰近期體態明顯不同，高宇杰表示，春訓開始就有跟著陣中老將周思齊訓練，也提到周思齊已經42歲了一直維持很好的體態，跟周思齊討論過後也想要嘗試他的訓練菜單，剛好覺得體重有點重，也想要減一下。

從春訓開始跟著周思齊「魔鬼訓練」，高宇杰坦言首度嘗試一開始會有點害怕，但周思齊都會在一旁鼓勵，約2個月的訓練嘗試，加上飲食控制，少吃飯麵類，多吃青菜和肉類，目前瘦到約88公斤。

近期熱身賽兄弟也啟用新秀捕手徐博瑋，在高宇杰眼中徐博瑋很特別，「大家通常是場上很安靜，私下話很多，徐博瑋相反，球場上很愛講，私下反而很安靜，跟新秀剛開始上來時不太一樣。」

徐博瑋昨天官辦熱身賽先發出賽，但比賽前半段就被換下場，高宇杰表示，有感受到徐博瑋有點小沮喪，也有鼓勵不要多想，只是教練團覺得他那時還沒有準備好，今天也是徐博瑋繼續先發。

今年春訓嘗試不同的訓練方式，對於新球季目標，高宇杰表示，身體健康最重要，其他的就盡力去做。（編輯：張雅淨）1130317