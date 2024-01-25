胡孟智穿國家隊球衣想起U18 春訓盼跟學長多學習

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職中信兄弟新秀捕手胡孟智今天穿上國家隊球衣出席記者會，讓他想起去年與U18隊友的回億；目前兄弟春訓已經開始，他希望多跟學長學習，尤其會去找高宇杰學習接球技巧。

18歲的胡孟智是平鎮高中畢業，去年參加U18世界盃棒球賽獲選為大會最佳捕手，投入中職季中選秀則在第4輪被中信兄弟選中，身高161公分的「小巨人」挑戰職棒備受關注。

中華棒協與大魯閣一起製作「台灣棒球小英雄球員卡」，集結了U12、U15、U18國手球員卡，胡孟智雖然已加入職棒，但今天仍身穿國家隊球衣，代表U18層級出席。今天再度披上國家隊戰袍出席記者會，胡孟智表示，「回想起很多回憶，包括去年跟隊友相處的感覺。」

今年是胡孟智第一次參與職棒春訓，兄弟在21日開訓，經過幾天春訓，胡孟智表示，「跟學長相處氣氛都還不錯，訓練量也有差，除了打擊練習，這邊守備練習量也很多。」在捕手守備方面，胡孟智指出，會去請教學長高宇杰，「主要是問接球的東西」，學到了很多高中時沒有學過的小技巧。

談到接下來的目標，胡孟智指出，會多觀察、多跟學長學習，希望自己早點上一軍。（編輯：張雅淨）1130125