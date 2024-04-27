烏克蘭再發動無人機攻勢 稱擊中俄國兩座煉油廠

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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭國防部門消息人士今天告訴法新社，烏國發動夜間大規模無人機攻勢，擊中俄羅斯南部的兩座煉油廠和一處軍用機場。

這位消息人士表示，烏克蘭襲擊了俄國南部克拉斯諾達（Krasnodar）地區兩座煉油廠的「重要技術設施」。

克拉斯諾達地區的俄方官員通報，庫班河畔斯拉揚斯克鎮（Slavyansk-on-Kuban）一座煉油廠發生火警。

俄國官方媒體引述公司代表的說法報導，這座煉油廠因為遇襲而暫停運作。

上傳到社群媒體的影片和照片顯示，煉油廠發生一連串爆炸後，現場竄起大火。

莫斯科當局稍早證實，烏克蘭針對克拉斯諾達地區發動大規模夜間無人機攻勢。

俄羅斯國防部透過聲明指出：「防空系統在克拉斯諾達地區上空摧毀並攔截66架烏克蘭無人機，也在克里米亞半島上空擊落2架烏國無人機。」（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1130427