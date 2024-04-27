更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本因應觀光公害 河口湖掛黑布阻拍富士山、琵琶湖設鳥居柵欄
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

烏克蘭再發動無人機攻勢 稱擊中俄國兩座煉油廠

2024/4/27 18:41（4/27 19:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭國防部門消息人士今天告訴法新社，烏國發動夜間大規模無人機攻勢，擊中俄羅斯南部的兩座煉油廠和一處軍用機場。

這位消息人士表示，烏克蘭襲擊了俄國南部克拉斯諾達（Krasnodar）地區兩座煉油廠的「重要技術設施」。

克拉斯諾達地區的俄方官員通報，庫班河畔斯拉揚斯克鎮（Slavyansk-on-Kuban）一座煉油廠發生火警。

俄國官方媒體引述公司代表的說法報導，這座煉油廠因為遇襲而暫停運作。

上傳到社群媒體的影片和照片顯示，煉油廠發生一連串爆炸後，現場竄起大火。

莫斯科當局稍早證實，烏克蘭針對克拉斯諾達地區發動大規模夜間無人機攻勢。

俄羅斯國防部透過聲明指出：「防空系統在克拉斯諾達地區上空摧毀並攔截66架烏克蘭無人機，也在克里米亞半島上空擊落2架烏國無人機。」（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1130427

#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#煉油廠
#無人機
延伸閱讀
西方武器待運抵 烏克蘭警告俄羅斯鎖定鐵路攻擊布林肯：俄羅斯若無中國支持 對烏克蘭攻擊難以為繼烏克蘭研判前線情勢數週內惡化 哈爾科夫電視塔遇襲倒塌借鑑烏克蘭 蕭美琴：台灣強化韌性阻侵略悲劇發生
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
西方武器待運抵 烏克蘭警告俄羅斯鎖定鐵路攻擊
172.30.142.92