圍繞土改 中國官方勒令電影「沃土」撤消海外參展

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（中央社台北28日電）講述1950年代土地改革時期地主後代的中國電影「沃土」，被中國當局要求刪除所有有關土改的內容後，眼見上映無望轉為參加柏林國際電影節，卻再被中國當局勒令撤片。導演王小帥即使可能會受到懲罰，仍決意反抗審查。

紐約時報27日報導，電影「沃土」導演王小帥的處女作「冬春的日子」，講述一對意志消沉的畫家夫婦的 事，1994年在歐洲的電影節放映。英國廣播公司（BBC）將其列入史上100部最佳電影。

但中國當局對此感到不悅，指他未經許可在外國的電影節放映「冬春的日子」，此後即封殺王小帥。

像許多中國藝術家一樣，王小帥找到繞過禁令的辦法，加上隨著中國對電影的限制放鬆，王小帥成為中國國內最受讚譽的導演之一。

2003年中國當局邀請王小帥和其他人討論中國電影的未來，2004年他終於有了第一部在中國獲得批准的電影。2019年他推出「地久天長」，講述中國獨生子女政策對兩個家庭的影響。該電影在柏林電影節和中國的金雞獎獲得重要獎項。

不過，他執導講述50年代土地改革時期一個地主後代故事的電影「沃土」，此前送審後約15個月內，接到中國當局50多條修改意見，要求他刪除所有跟土地改革有關的內容。

土改是中國的敏感話題，數百萬地主遭到迫害或殺害，土地被國家沒收。

王小帥眼看電影通過無望，於是把電影送到柏林參展。今年2月柏林國際電影節放映「沃土」後，他的公司接到中國審查人員電話。王小帥被勒令撤片，否則會有嚴重後果。

目前在英國倫敦居住的王小帥表示，料想不到30年後自己又回到起點，「我一直在追求想要在創作上是自由的，可是外部的環境又讓你做不到」。

他說，自己和同業經常討論要拍的電影能否通過審查，「這個想法時刻阻撓你，所以很痛苦」。

王小帥又說，這幾年拍攝電影的氛圍好像越來越壓抑，越來越緊了。

正因如此，即使意味著要受到懲罰，王小帥都決定反抗審查，在柏林放映「沃土」。他說，「這是一個很沉重的代價」，「但是你不得不去接受和面對的一個代價。」

報導指出，中共總書記習近平在2014年宣稱，文藝要 「堅持為人民服務，為社會主義服務」，「在社會主義核心價值觀中，最深層、最根本、最永恆的是愛國主義」，這一指示為中國電影定下基調。

中國網路上流傳各種被推遲或撤銷上映的電影名單，當局從未解釋理由。除了性和暴力外，犯罪、腐敗、貧困、歷史、迷信或只是悲傷，都可以成為敏感因素。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130328