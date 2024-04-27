日本老翁遊台南掉錢包 警出資買高鐵票助返國

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（中央社記者張榮祥台南27日電）日本66歲老翁石塚旅遊「台南400」景點，昨天上午欲返國時發現錢包遺失，鼓起勇氣求助警方，派出所警員出資讓石塚坐上高鐵，且事先連絡機捷及機場人員，讓他順利返回日本。

台南市警局第五分局今天告訴中央社記者，石塚單獨抵台，多日來旅遊「台南400」景點，昨天上午在飯店打包行李準備返回日本時，才發現錢包不翼而飛，現金、信用卡及相關金融證件等全數遺失。

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語言不通的石塚，當天下午必須趕赴桃園機場搭機，非常著急，只好鼓起勇氣求助於五分局北門派出所，且向警方出示機票，北門派出所副所長洪東南眼見時間緊迫，直接護送石塚前往高鐵台南站，自掏腰包買票讓他搭乘高鐵北上。

此外，警方事先連絡機場捷運及桃園機場人員等候，還讓石塚隨身帶著大字報，以利向他人詢問尋求協助；石塚坐上高鐵前，頻頻向洪東南握手致謝，兩人語言雖不通，但也讓石塚對台南警方熱心服務留下深刻印象。（編輯：謝雅竹）1130427