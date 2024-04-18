保母姊妹涉虐死童求交保 法院裁定續押禁見

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（中央社記者劉世怡台北18日電）北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童遭起訴，台北地院召開接押庭，劉姓保母翻供僅認部分犯行，哽咽致歉沒救活男童，其妹不認罪，均請求交保。法官庭末諭知，2人續押並禁見。

台北地檢署今天偵結，認定2人犯行包含將男童綑綁塞入水桶、長時間裸體躺地、陽台罰站睡、動手推去撞牆、毆打施虐，以冰箱廚餘等不新鮮食物餵食，甚至每天只供1餐等，導致男童因身體衰弱感染肺炎，直到民國112年12月24日凌晨發現男童無意識，經送醫仍因低血容性休克而死亡。

北檢依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪，將劉姓保母姊妹起訴，並將2人移審。台北地方法院召開接押庭，聽取2人供訴及檢辯意見，決定是否繼續羈押。

劉姓保母在庭上承認有綑綁男童及打腳底，否認有對男童拔牙、拔指甲、推去撞牆以及持工具毆打，且男童頭部撞到地面，是其自摔，更沒有檢方指控，以爬滿蟑螂紙杯，裝不新鮮食物打泥再餵食，通常男童早上喝牛奶配吐司，有提供午餐及晚餐，飯或麵。

法官問她，對於是否繼續羈押有何意見。劉姓保母哽咽說了3次對不起，自我反省時，腦中畫面都是她對孩子CPR急救，很難過沒救活孩子，她會配合司法審判，得到應有處罰，不會逃亡，也不會串供，請求能交保回家。

檢察官表示，看著本案資料，一邊生氣、一邊哭泣，生氣的是劉姓保母施虐手段，令人髮指且人神共憤，哭泣的是被害人是沒有反抗力的幼童。

檢察官斥責，劉姓保母在上次偵查庭是全部認罪坦承犯行，但現在卻是在重要犯罪事實改口翻供，可見沒有悔意，她不但跟家人串證，並急於刪除手機裡頭，與妹妹討論如何虐待被害人的通訊內容，她的丈夫會開船、女兒在中國大陸工作，有資力及逃亡可能，所犯罪名為重罪，請求繼續羈押。

劉姓保母的妹妹則否認犯罪，她和姊姊分別照顧不同孩子，且托育地也不同，她沒有綁、打過或餵食過被害人，平時是姊姊臨時外出半個小時，她幫忙看照孩子，有次姊姊叫她看照被害人，被害人已被綁著放在洗澡盆，連續2次因身體不平衡倒下來，她去扶正，第3次她就將被害人鬆綁，抱到客廳地墊陪著睡；另有1次不小心指甲刮傷被害人。請求法官讓她交保回家。

檢察官表示，劉姓保母姊妹的家人住同棟或隔壁棟，家人曾討論2人被羈押的事情，2人對話顯示，妹妹看到被害人受虐照片，竟嘲笑「過太爽了」「要繼續打」，還提到一天一餐就好，不要給被害人吃太多，會有太多排泄物，依據家中外籍看護證稱，姊妹是看管被害人，需像軍人姿勢罰站，如果被害人動，就用眼神制止，讓被害人害怕。

檢察官說，妹妹把罪責都推給姊姊，依照社會局資料，她們是一起照顧本案被害人，且某新聞主播為找保母曾到她們家，她們也向主播表示，她們會一起照顧孩子。妹妹在看守所不安分，涉嫌透過獄友帶話給姊姊，這涉及串供，仍有羈押禁見必要。

法官庭末諭知，劉姓保母姊妹否認犯行，姊姊要求外籍看護不要亂講話、刪除手機內容，與家人串供，涉脫免刑責，女兒在國外工作，也有逃亡之虞，在案件起訴後，力求勾串共犯，以脫免罪責動機更加強烈，又涉犯本刑10年以上重罪，重罪即有較高逃亡可能。

法官指出，2人犯行造成被害人在世時深處痛苦無助恐懼中，最後導致死亡，在確保審理程序遂行的公益，權衡其人身自由的法益，仍有羈押禁見必要；依照檢察官請求，在押票上註記，請看守所注意2人之間有無透過獄友帶話溝通。（編輯：方沛清）1130418