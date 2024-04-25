保母訪視頻率3歲以下全日托1年增至6次 最快5月上路

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（中央社記者曾以寧台北25日電）衛福部今天表示，將修訂居家托育訪視指引，3歲以下全日托嬰幼兒及出養、發展遲緩與家外安置童，以及長期收托數較多、有不當對待等情況保母，將提升訪視頻率至1年6次，預計5月上路。

劉姓保母去年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌於同年9月1日起至12月23日晚間10時許，對男童犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；男童於同年12月24日凌晨無意識，送醫後傷重不治。

為避免悲劇重演，衛福部將修訂訪視指引，最快4月底出爐。依現行居家式托育服務提供者登記及管理辦法規定，居家保母初次收托兒童訪視頻率為1年4次，且首次訪視必須在收托1個月內。

衛生福利部社會及家庭署副署長張美美今天接受媒體電訪表示，昨天已邀專家學者、各縣市政府與民間團體開會討論訪視指引修改方向，各方共識度相當高，目前已在進行相關行政作業，預計4月底訂出，最快5月起實施。

對於加強訪視對象，張美美說明，包含3歲以下全日托嬰幼兒，以及針對出養童、發展遲緩、家外安置的兒童，都要加強訪視，由每年4次增加到6次。

居家托育人員部分，張美美說，針對長期收托較多小孩也未休息、經評估有較高照顧負荷之虞者；或3個月內訪視觀察發現居托人員對孩子有不當對待情況，如孩子有受傷情況等，但未違法者；都比照本來就列為加強訪視對象者，將訪視次數提升到至少每年6次。

訪視原則部分，張美美說，未來將採不預約訪視；且訪視要採不同時段，要在不同時段看到小孩；若發現孩子受照顧情形有疑慮，要盡快安排再訪視，並要與家長或其他社政人員橫向聯繫，例如若為曾受安置的出養童，媒合機構與協助安置的社工，都要互相流通資訊，了解孩子受照顧情形。

張美美說明，修改後指引仍不脫原來訪視原則，只是增加辨識不當對待風險，及把照顧品質指標訂得比較名明確，此外未來也會再加強訪視員訓練。（編輯：陳政偉）1130425