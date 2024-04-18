北檢：劉姓保母姊妹凌虐男童致死 最重可判無期徒刑

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（中央社記者劉世怡台北18日電）台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童，北檢今天偵結，認定犯行包含將男童綑綁塞入水桶、長時間裸體躺地及陽台罰站等，依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴，最重可判無期徒刑。

台北地檢署發言人蔡偉逸指出，對被告劉姓保母姊妹提起公訴，犯行構成3項罪名，分別為凌虐兒童妨害身心發展致死罪、成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由，因而致人於死罪，以及成年人故意傷害兒童致死罪，後2罪因兒童及少年福利與權益保障法，可加重刑期1/2，最重可判處無期徒刑。

另外，兒童福利聯盟文教基金會陳姓女社工涉犯過失致死、偽造文書罪嫌部分，考量並非故意犯，與劉姓保母姊妹故意犯罪而適用國民法官參審有別，且尚有資料查證中，以另案持續偵辦中。

至於，劉姓保母姊妹的4名親人被控偽證及湮滅證據部分，已另分他案偵辦中。

針對劉姓保母姊妹的起訴犯罪事實部分，蔡偉逸指出，2人均為專業的保母，劉姓保母經兒福聯盟媒介，自民國112年9月1日起，全日照護本件被害男童，但2人在照顧期間，竟用繩索、布條綑綁男童四肢、頭部；將男童身體部位對折綑綁，甚至將綑綁的男童塞入水桶內，又長時間命令男童裸體躺在地上，在陽台、角落等處罰站到睡著等方式凌虐。

蔡偉逸說，如果男童哭鬧反抗脫逃，劉姓保母即以腳踹、毆打、眼神怒視、大聲斥喝及辱罵男童，甚至推男童去撞牆，導致男童全身多處挫擦傷、瘀傷，下門牙4顆缺牙及皮下軟組織壞死等傷害。

此外，劉姓保母將冰箱廚餘等不新鮮食物，打成泥物再餵食男童，甚至每天只供1餐，導致男童長期營養不良，因身體衰弱而感染肺炎，直到112年12月24日凌晨，劉姓保母發現男童無意識，才將其送醫，最後仍因男童長期遭束縛綑綁、長時間罰站、毆打創傷，導致頭臉部、四肢等多處外傷，以及皮下軟組織出血、壞死及血液、組織液鬱積，因低血容性休克而死亡。

檢方偵查期間，劉姓保母對於犯罪事實認罪，因參與部分犯罪的妹妹列為共犯，只有部分坦承犯行。

北檢考量人犯在押等情形，今天將案件偵結，起訴劉姓保母姊妹，本案為應行國民參與審判之案件，相關證據及具體求刑，檢察官將於審理程序中提出，本件為北檢起訴適用國民法官參審第11案；劉姓保母姊妹移送台北地方法院，由法院開接押庭，決定是否繼續羈押。（編輯：李錫璋）1130418