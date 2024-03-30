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保母虐童案 法務部協調受刑父、外婆申請補償金

2024/3/30 13:30
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（中央社記者謝幸恩台北30日電）保母姊妹涉嫌虐死男童案，犯保協會正幫助家屬協調犯罪被害人補償金的申請，由於男童父入獄、母失聯，但申請補償金第1順位是父母，是否由第2順位男童外婆申請，仍在協調中。

劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死。台北地檢署今年1月間聲押劉姓保母獲准，2月間聲押劉女胞妹獲准。

此案爆發後，社會各界高度關注，並質疑兒福聯盟訪視報告是否造假。為保全證據，北檢3月間約談兒福聯盟陳姓女社工，諭令陳女新台幣30萬元交保。

財團法人犯罪被害人保護協會已訪視男童家屬，持續給予家屬身心關懷與經濟協助，也請3名律師給予法律協助，並將協助家屬申請犯罪被害人補償金。

依據犯罪被害人權益保障法規定，因犯罪導致死亡，被害人遺屬可申請補償金180萬元，申請第1順位為父母、配偶、子女，第2順位為祖父母，第3順位為孫子女，第4順位為兄弟姊妹。

據了解，本案第1順位是在獄中服刑的男童父親及失聯的母親，若男童雙親拋棄申請或未出面請領，依序由第2順位的男童外婆請領，目前犯保協會積極幫助家屬協調補償金的申請。

去年7月上路的犯罪被害人權益保障法新法，犯罪被害補償金制度從代位求償改為社會補助，加速審議流程；三讀條文規定，遺屬補償金為180萬元。

犯罪被害人補償金制度是因加害人貧困或不知去向，讓被害人得不到應有的賠償，為維護社會公平及照顧弱勢被害人生活，因此催生此制度；另外，若犯罪被害人補償審議委員會認為補償有失妥當，經審議後可不補償或減少補償金。（編輯：方沛清）1130330

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