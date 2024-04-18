北檢起訴涉虐死男童劉姓保母姊妹 另案偵辦兒盟社工
2024/4/18 09:30（4/18 10:01 更新）
（中央社記者謝幸恩台北18日電）北檢偵辦台北市劉姓保母姊妹檔涉嫌虐死1歲男童，今天偵查終結，依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴姊妹檔，本案適用國民法官參審。
另外，兒福聯盟陳姓女社工涉犯過失致死、偽造文書罪嫌部分，另案偵辦中。
台北地檢署新聞稿指出，劉姓保母姊妹檔犯刑法凌虐兒童妨害身心發展致死罪、成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由致死罪、成年人故意傷害兒童致死罪，本案適用國民法官參審，相關證據及具體求刑於審理程序中提出。
全案起於，劉姓保母去年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌於同年9月1日起至12月23日晚間10時許，對男童犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；男童於同年12月24日凌晨無意識，送醫後傷重不治。
北檢今年1月間聲押劉姓保母獲准，2月間另聲押劉女胞妹獲准。此案爆發後，引發社會各界高度關注，並質疑兒福聯盟訪視報告造假，為保全證據，北檢隨即展開搜索並約談陳姓女社工，訊後諭令陳女新台幣30萬元交保。（編輯：李錫璋）1130418
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