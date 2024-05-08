北市劉姓保母姊妹虐童致死案 4親人涉助滅證訊後請回
2024/5/8 09:33（5/8 09:57 更新）
（中央社記者謝幸恩台北8日電）北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童，北檢依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴姊妹，另案偵辦涉偽證、滅證的4名親人。檢警昨天展開搜索，因有事證未釐清，今天凌晨將4人請回。
台北地檢署指出，劉姓保母的王姓丈夫、兒子為被告，另2名子女為證人主動到案說明，檢察官偵訊後，認為與扣案事證有釐清、比對的必要，因此凌晨諭令4人請回。
全案起於，劉姓保母去年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌於同年9月1日起至同年12月23日晚間10時許對男童犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，男童於同年12月24日凌晨呈現無意識，送醫後傷重不治。
北檢今年1月間聲押劉姓保母獲准，2月間另聲押劉女胞妹獲准。此案爆發後，引發社會各界高度關注，並質疑兒福聯盟訪視報告造假，為保全證據，北檢隨即展開搜索並約談陳姓女社工，訊後諭令陳女新台幣30萬元交保。
北檢4月偵查終結，劉姓保母對於犯罪事實認罪，參與部分犯罪的妹妹，僅坦承部分犯行，依凌虐兒童妨害身心發展致死罪等起訴劉姓保母姊妹，並適用國民法官參審，並另案偵辦涉犯過失致死、偽造文書的陳姓女社工。
此外，北檢也另案偵辦劉姓保母的4名親人涉犯偽證及湮滅證據的部分，檢察官昨天指揮台北市警察局文山第二分局發動搜索，並約談劉姓保母的王姓丈夫、子女等4人到案說明，偵訊後今天凌晨諭令4人請回，並持續釐清相關事證。（編輯：戴光育）1130508
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