劉姓保母姊妹涉虐童致死案 北檢起訴兒盟社工

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童，遭起訴凌虐兒童妨害身心發展致死等罪；此外北檢認定兒福聯盟陳姓女社工偽造訪視紀錄，今天依偽造文書、過失致死等罪起訴，並建請法院從重量刑。

台北地檢署指出，陳女撰寫的訪視紀錄部分內容造假、時間錯置，雖然陳女否認犯行，檢察官仍認為證據確鑿，因此提起公訴。另外，劉姓保母姊妹的4名親人因涉嫌偽證及湮滅證據，已分他案持續偵辦中。

全案起於，劉姓保母於民國112年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌於同年9月1日起至12月23日晚間10時許，對男童犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；男童於同年12月24日凌晨無意識，送醫後傷重不治。

北檢今年1月間聲押劉姓保母獲准，2月間另聲押劉女胞妹獲准。此案爆發後，引發社會各界高度關注，並質疑兒福聯盟訪視報告造假，為保全證據，北檢隨即展開搜索並約談陳姓女社工，訊後諭令陳女新台幣30萬元交保。

北檢今年4月間依凌虐兒童妨害身心發展致死罪、成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪，以及成年人故意傷害兒童致死罪起訴劉姓保母姊妹。（編輯：張雅淨）1130827